不知各位女生們都有一種衝動？就是因一套韓劇，總會想要「還原」劇中女主角髮型。特別是瀏海這部份，更是每每令人心動。例如是宋慧喬的空氣瀏海、八字瀏海等也曾掀起熱潮。可是瀏海這回事，原來並不是想像中簡單，一剪錯更是會「嚇親自己嚇親人」！

宋慧喬在韓劇的髮型經常成為女生的模仿指標。(《太陽的後裔》劇照 )

韓妹的空氣瀏海、八字瀏海並不是人人都駕馭到，要找出適合自己的瀏海最好還是根據臉型和五官而定，美妝YouTuber CheukYing就教大家用「三庭五眼」來找出能提升你顏值的瀏海，值得一眾想剪瀏海的女生參考！

三庭五眼

美妝YouTuber CheukYing教大家用「三庭五眼」來找出能提升你顏值的瀏海髮型。（ CheukYing@YouTube）

「三庭」：將臉長分為三個部份，分別是上庭、中庭、下庭，最完美的三庭比例就是1:1:1。上庭是指由髮線最高位置到眉心；中庭是由眉心到鼻翼下側；下庭則由鼻翼下側到下巴位置。「五眼」：臉的寬度和眼睛的大小寬度是1:5的比例。

上庭過長: 額頭又寬又高

上庭過長的女生，通常都是因為額頭又寬又高，「額頭高」也是女神楊冪的要害。（ CheukYing@YouTube）

通常上庭較長的女生都是「額頭高」，她們最適合就是利用瀏海來遮蓋寬大的額頭，例如楊冪就是「上庭過長」的代表女星。瀏海對於額頭高的女生，不但有減齡的效果，還可以顯得臉變小，但要注意並不是什麼類型的瀏海都適合。有部分女生以為中分瀏海可以修飾額頭大的問題，但卻不知這會弄巧反拙，更突出了額頭的形狀，拉長了臉型。所以剪瀏海時一定要注意瀏海分界角度，角度愈小愈顯額小，重點是不要露出太多的額頭。

按圖看「上庭過長」的代表女星:

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上庭過短:額頭窄

上庭過短的女生通常都是因為額頭太窄，阿Sa及陳慧琳就是其中的代表女星。（ CheukYing@YouTube）

「上庭過短」的女生其實就是「額頭窄」，這類女生就不建議剪平蔭或者空氣瀏海了！好像阿Sa的額頭就是偏窄，因為如果把額頭遮住，只會顯得中庭和下庭更加長。因此最適合窄額頭女生的瀏海，就是中分或者側分。側瀏海還有一個小技巧要注意，如果太貼額頭的側瀏海一樣會遮擋住額頭的比例，所以要用風筒把瀏海根部吹蓬鬆，做出女神瀏海的效果，視覺上可以讓額頭變高，拉長額頭位置可以幫助平衡三庭比例。

按圖看「上庭過短」代表女星:

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中庭不完美:找出五官優點

中庭不完美不能單靠髮型，還要靠化妝去修飾。（ CheukYing@YouTube）

中庭不完美很難單靠髮型去改善，最好是配合化妝去做出適當的修飾，中庭較長的女生首先要找出你的鼻子還是眉眼比較漂亮，如果是鼻子漂亮的話就可以利用空氣瀏海去遮掩眉眼位置，讓別人把焦點集中到你的鼻子，平衡臉部感覺和比例；如果是眉眼較漂亮就不建議剪瀏海，瀏海反而會遮蓋住你優點突出了鼻子的缺點，在妝容方面則可以著重眼妝而減少鼻影，因為鼻影會讓中庭變得更長。

下庭過短:臉部下半部份偏小

下庭過短的女生臉部的下半部份都會偏小，例如陳妍希就有下巴過短的缺點。（ CheukYing@YouTube）

這類型的女生臉部的下半部份都會偏小，相對上就會顯得額頭很高，但是並不代表要用瀏海來遮住額頭，反而會突出下庭短的問題，整個頭看上去就會變得很小，比例更奇怪，例如陳妍希就是有下巴過短的缺點，最適合「下庭過短」的女生就是長側分瀏海，幫助拉長臉型，另外把側瀏海捲出蓬鬆的波浪也可以在視覺上向橫伸展，而忽略了中下庭過短的問題。

按圖看「下庭過短」代表女星:

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下庭過長

下庭過長的女星中高海寧、姚子羚的「臉長」代表。（ CheukYing@YouTube）

擁有長下巴的女生更加不適合有瀏海，因為瀏海會把別人的視覺聚焦到下半張臉，而且長直髮對她們來說反而更突出了下巴長的缺點，好像佘詩曼、姚子羚的臉型也是偏長，所以她們最適合的髮型是短髮或中長髮加側分瀏海，或者可以把頭髮捲出彎度來增加橫向的視覺效果，就可以瞬間修飾長臉，讓下巴比例有縮短的錯覺。

按圖看「下庭過長」的代表女星:

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五眼: 主要用化妝改善

周冬雨的眼距較闊，需要用化妝來改善比例。(zhoudongyu@ig)

五眼主要是例用化妝來改善，如像周冬雨果眼距過闊的女生，可以把眼線延伸到眼頭，也可以在眼頭擦上有珠光的眼影，打造出「開眼頭」的效果，平衡五官比例。如果眼尾和面寬距離較大的女生，可以把眼線拉長，眼影畫在眼尾三分之一的位置，增大眼睛之餘更可以拉長眼型。