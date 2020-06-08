【搓手液】常用搓手液雙手敏感出紅疹　記者測推3款滋潤有效殺菌

【搓手液】COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情下，手袋必備三寶：口罩套、酒精搓手液與潤手霜。少了一樣也不安心，只因不得不時時使用搓手液，使用太多又另雙手乾燥。是次筆者推介兩款時時使用的酒精搓手液，價錢得宜、 滋潤又有效殺菌。

【搓手液推介】HiGeen免沖洗酒精搓手液「性價比」高，滋潤不敏感。（許芷婷攝）

HiGeen免沖洗酒精搓手液：「性價比」高 滋潤不敏感

疫情持續，使用酒精搓手液亦愈來愈頻繁，用餐前不用多說，乘坐交通工具時也不得不勤洗手，但時時使用酒精搓手液又難免令雙手乾燥，最嚴重是手指間出現敏感㿂狀，卻又不能不洗，感覺十分無助。可是，轉用HiGeen免沖洗酒精搓手液，情況便得到大大改善。

世界衛生組織指出，濃度60%至80%的酒精溶液最有效殺菌。而美國疾病控制與預防中心建議，酒精濃度達60%至95%的搓手液可有效殺菌，預防疾病及防止感染擴散。酒精濃度太低，當然無用，低太高也令雙手流失皮膚上的皮脂及水分，令手部皮膚變得乾燥。而HiGeen的搓手液含70%酒精，更添加甘油及維他命，適合容易敏感的人士使用，殺菌同時護膚。

誠實用後感：

Bactidose屬法國百年藥廠品牌 GILBERT LABORATOIRES，有一定信譽。（許芷婷攝）

Bactidose免沖洗酒精搓手液：防敏首選

Bactidose免沖洗酒精搓手液亦是在貨架上常見品牌之一，Bactidose屬法國百年藥廠品牌 GILBERT LABORATOIRES，有一定信譽，亦是筆者最喜歡的搓手液之一，買完一枝又一枝。細看成份，Bactidose免沖洗酒精搓手液同樣含70%酒精，而且它含保濕成份，配方溫和，殺菌同時護膚，適合容易敏感的皮膚。

誠實用後感：

澳洲天然品牌GROWN ALCHEMIST推出水感手部消毒凝露，相較下沒太大消毒酒精味，溫和不太刺激皮膚。（$330 / 500ML；品牌圖片）

GROWN ALCHEMIST水感手部消毒凝露：感覺Gentle （溫柔）的搓手液

來自墨爾本的Grown Alchemist，相信鍾情Clean Beauty品牌的女生們都不會陌生。品牌跟同是來自澳洲的 Aesop一樣，推出了搓手液，但前者不同的是，不覺濃烈酒精氣味，甚至可說是相當genlte，搓手後吸收得非常快，不到3至5秒便完全變乾。

別以為感覺gentle清潔力便不足，Grown Alchemist的酒精濃度達70%。而搓手液酒精揮發同時，會將皮膚的水份和角質皮脂一併帶走，因而感覺愈塗愈乾，有見及此，品牌加入冷壓甜橙萃取及甜杏仁油、椰子油、金盞花萃取，令整體感覺更為滋潤。