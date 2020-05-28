夏天想穿得清爽卻受背部暗瘡困擾？台灣女星曾之喬分享了三個改善背部暗瘡的心得，其中一個令暗瘡爆發的危機更是我們一直忽視。

曾之喬曾經一度受暗瘡問題困擾，後來發現只要改變生活上的小習慣，便可大大改善背部暗瘡的問題。(IG@chiaochiaotzeng)

有時候，背部暗瘡比面上的更令人煩惱，既不能塗上遮瑕產品、又不能貼上暗瘡貼，要處理看不到的背部暗瘡絕對是一大挑戰。曾之喬直言自己很容易流汗，雖然沒有異味，但因肌膚容易出油，夏天時背部容易長暗瘡。她曾經一度受暗瘡問題困擾，後來發現只要改變生活上的小習慣，便可大大改善背部暗瘡的問題。

改善背部暗瘡方法一：避免同時進行洗頭與洗澡

先洗頭後洗澡，避免護髮素殘留在背部堵塞毛孔。(IG@chiaochiaotzeng)

不少女生習慣同時洗頭與洗澡，喜歡先清潔頭髮，然後塗上護髮素、淋浴露，然後一併洗掉，但原來這樣的洗頭次序潛在着長暗瘡的危機。皮膚科醫生Christie Kidd表示，若同時進行洗頭與洗澡步驟，護髮素有機會殘留在背部，令滋潤的成分堵塞毛孔，形成暗瘡。曾之喬更是先洗澡後洗頭，背部因長期接觸油分而爆發暗瘡。她建議女生應先洗頭，把毛巾包裹頭髮才洗澡，減少油脂積聚。

改善背部暗瘡方法二：勤換睡衣床單

勤換睡衣床單，減少油脂停留於肌膚上的時間。(IG@chiaochiaotzeng)

即使晚上睡覺時沒有留汗，身體仍然會分泌油脂，當長期穿着同一件睡衣，緊貼肌膚的油脂加上細菌與老化角質便會加速暗瘡形成。暗瘡的主要成由是毛孔堵塞，如果能減少油脂停留於肌膚便能改善暗瘡問題。同一道理，除了睡衣，床單被舖亦要勤於更換，保持乾爽，尤其香港潮濕，特別容易滋生細菌。

改善背部暗瘡方法三：「乾刷法」溫和去角質

定期使用去角質產品去除背部老化表皮有效預防暗瘡。(IG@chiaochiaotzeng)

如同面部肌膚，定期使用去角質產品去除背部老化表皮有效預防暗瘡。除了使用帶顆粒的去角質產品外，歐美盛行的「乾刷法」同樣能達到天然去角質的效果，特別適合乾性與敏感性肌膚。除了去角質的效果外，以乾刷按摩肌膚表面刺激淋巴系統，可以達到加速新陳代謝及促進血液循環的效果，名模Miranda Kerr亦表示自己每天都會以乾刷法保養肌膚及維持美好身段。

【按圖看】天然的淋浴產品有效減低刺激肌膚的機會，配合溫和的去角質產品，打造白滑細嫩的美背：