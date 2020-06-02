【敏感肌女生】4大抗敏護膚秘訣　舒緩柔膚擊退暗粒　濕疹都合用

新冠肺炎肆虐，口罩成為每日出門的必備品，小心變成「口罩肌」。每天長時間戴著口罩，加上潮濕悶熱的天氣，令臉部皮膚感到焗促，肌膚水油失衡，不但容易敏感泛紅，還會長出粉刺暗瘡。想改善口罩肌就要學會抗敏護膚小秘訣！

口罩肌特別容易敏感，令皮膚出現各種問題。（Getty Images）

內外夾攻 簡單一杯蜂蜜茶對抗敏感

長時間戴著口罩令皮膚特別容易敏感，本身是敏感肌的話，情況更甚。要改善口罩肌可從內在調理，增強身體和皮膚的抵抗力。還原基本步，要多喝水，如珍珠奶茶這類高糖凍飲還是少喝為妙。覺得清水淡而無味的話，不妨添加一點蜂蜜，滋潤身心。蜂蜜含有各種維生素、礦物質和胺基酸，能促進消化、改善睡眠、提高免疫力等，自然能改善皮膚敏感狀況。

蜂蜜含有各種維生素、礦物質和胺基酸，能改善皮膚敏感。（Getty Images）

除此之外，想避免口罩肌還可從皮膚護理入手。平日回家除下口罩，先要潔淨肌膚，洗面後更應要選擇抗敏舒緩的護膚品。

想告別口罩肌，就要於平日洗面後要做好護膚3大Step。（Getty Images）

平日皮膚護理中可以使用具有舒緩鎮靜功效的VALMONT PRIMARY護膚系列，留意4大護理秘訣，加上做好護膚3大Steps，肌膚自然可以迅速回復！

▼▼▼按圖放大，看口罩肌的抗敏護膚秘訣▼▼▼

+ 5 + 4 + 3

抗敏紓緩必用：VALMONT PRIMARY 舒緩柔膚系列

VALMONT全新的PRIMARY 舒緩柔膚系列，特別針對舒緩脆弱的肌膚，口罩肌、敏感肌、暗瘡肌，就算是濕疹也適用。

VALMONT全新PRIMARY舒緩柔膚系列，透過最新研發出的益生菌和益生元，讓微生物群在肌膚的生態系統中達至穩定平衡。5款新產品均含有3大成分，包括戊醣乳酸桿菌、維他命原 B5和低聚糖複合物，能結合成健肌益菌複合物，從內而外強化肌膚，啟動皮膚自我保護作用。全系列適合各種膚質使用，特別針對脆弱敏感的肌膚，有助舒緩「口罩肌」、敏感肌、暗瘡肌，就算是濕疹肌也適合使用。

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