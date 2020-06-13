天氣炎熱，油脂分泌變得旺盛特別容易長暗瘡。加若你也同樣被惱人的暗瘡粉刺困擾，不妨參考台灣UrCosme清潔面膜排行榜，針對自己的膚質挑選最合適的清潔面膜，做好清潔皮膚最重要一步，減低長暗瘡的機會。

泫雅除了性感身材受到關注外，她的保養技巧同樣令人好奇，她不時於IG上大方展現素顏一面。（IG＠hyunah_aa）

大部分韓國女生也擁有晶瑩剔透的肌膚，要養出零毛孔的細緻質感，便先要做好清潔工作。炎夏令肌膚變得容易出油，過多的油脂分泌阻塞毛孔，形成粉刺後進一步撐大毛孔，令肌膚暗啞無光，嚴重更會長出暗瘡。要去除深層粉刺，就要需借助清潔面膜的幫忙，再搭配保濕面膜為肌膚深層補水，緊緻毛孔。

韓國性感天后泫雅推薦清潔泥膜

泫雅除了性感身材受到關注外，她的保養技巧同樣令人好奇。她不時於IG上大方展現素顏一面，近來她也特別推薦使用Dr. Mind APOT Red Mud Pack。一次性的包裝比其他清潔面膜更衛生方便，質地細滑如面霜質感，容易推開和清洗。泥膜能有效淨化肌膚，當中主要成份有爐甘石和積雪草，為肌膚溫和去角質並作出修護，維持水油平衡的狀態。悶熱的天氣加上每天也要戴口罩，令肌膚負擔加重，不妨跟泫雅為肌膚來個大掃除。

泫雅肌膚幼嫩細緻的秘訣原來是使用了Dr. Mind APOT Red Mud Pack（IG＠hyunah_aa）

台灣天氣與香港同樣潮濕悶熱，需要定期為肌膚進行深層清潔，疏通毛孔。近日台灣美妝排行榜UrCosme推出了「夏季TOP 20清潔面膜排行榜」，每款面膜的清潔度各有不同，適合不同肌膚需要的女生。

按圖看UrCosme夏季清潔面膜排行榜的第二位至二十位：

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第一位：KIEHL'S 亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜

KIEHL'S的白泥面膜一向是女生於夏季必備的護膚品，當中富含的亞馬遜白泥有助於淨化肌膚，清除粉刺並吸收多餘油脂（IG＠kiehlshk）

Kiehl's的白泥面膜一向是女生於夏季必備的護膚品，綜觀網上的用家評價可見，清除粉刺的效果特別備受好評。Kiehl's的白泥面膜中富含的亞馬遜白泥有助於淨化肌膚，清除粉刺並吸收多餘油脂。要把面膜的清潔效果發揮到最大，需要先以熱毛巾熱敷幾分鐘，打開毛孔並讓角質軟化，厚塗面膜到完全遮蓋膚色，亦可於T字位或針對毛孔粗大處厚敷多層。清洗面膜的最佳時機為八分乾，沖水時可以於黑頭粉刺處打圈按摩，清除浮出的污垢，最後敷上保濕面膜鎮靜肌膚，就可重拾明亮潔淨的感覺，深層潔淨肌膚。