飄眉、霧眉、氧氣眉點樣揀？根據化妝習慣、眉毛量揀合適半永久眉

近年方便簡單的美妝技術十分受女士歡迎，亦出現不少「半永久」的美妝技術，如半永久眼線、半永久粉底等，讓各位女性即使在素顏情況下，仍然可以保持漂亮樣子。而針對眉毛的半永久技術更是擁有多年歷史，硬板的紋眉和繡眉技術近年已經不流行，反而新興的飄眉、霧眉及氧氣眉則更加受歡迎，到底它們有什麼分別？女士們想嘗試的時候，又該如何選擇？

按圖看飄眉、霧眉及氧氣眉的分別▼▼▼

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不少女士都經常表示，在日常的化妝步驟中，畫眉總是用上最多時間，因為左右對稱、色調自然、眉型適中等原因，要畫出一雙美眉的確需時，尤其是本來眉毛不多的人，要畫出自然的毛流感更是困難，因此飄眉、霧眉、氧氣眉等半永久技術，就可以為她們節省畫眉的時間，也可以長時間維持漂亮雙眉。但半永久眉有這麼多，一定要了解清楚才可下決定。

紋眉和繡眉屬於較早期的技術，紋眉是以紋身工具為整條眉上色，所以效果生硬不自然，而且紋眉屬於永久技術，但過一段時就會出現變色褪色，也不易卸除，因此現在已經少人選用。繡眉則能仿造出眉毛的毛流感，色調亦較穩定不容易變色，但像真度一樣不高，所以同樣因為飄眉、霧眉、氧氣眉等新技術而逐漸淘汰。

而新式的飄眉、霧眉及氧氣眉都強調眉毛的自然感，用色比以往的淺，不用擔心變色的問題，即使有脫色情況出現，也可以按眉型自行用眉筆、眉粉輕鬆補色，因此很多女士都選擇。

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以下就為大家簡單分析飄眉、霧眉及氧氣眉三者的分別。

1.飄眉

飄眉是以飄的手法，一條條的飄出帶有毛流感的秀麗眉型。飄眉是採用人手技術，能做出粗、幼、長、短不一的線條，美容師可以根據客人的原生眉毛生長方向落針，因此像真度及立體感都很高，適合平日喜歡素顏、裸妝感的女士。但因為飄眉用的是植物性色乳，色素會隨著個人的新陳代謝而流出體外，因此色調會隨時間代謝而變淡，可維持約 3 年。

2.霧眉

霧眉跟飄眉主要的不同之處就是霧眉的密度較高，以排針刺入皮膚上色，效果像以眉筆或眉粉畫眉一樣，做出像霧般朦朦朧朧的效果，而不是飄眉般原生裸眉的效果，使臉上帶有微微的妝感，平日喜歡化妝的女士就會比較適合。另外，霧眉不像飄眉般突顯眉毛毛流，本來眉毛較稀疏的女士則較不適宜。霧眉一樣會隨時間代謝而變淡，可維持約 2 年。

3.氧氣眉

氧氣眉基本上跟霧眉效果差不多，只是改用以手工的方式做霧眉，手工方式使效果更透薄自然，美容師也易於操作和修改，眉毛線條更容易控制。而且，很多女士都會擔心做完飄眉及霧眉後，都要等約一星期的時間才會變得自然，而氧氣眉則在完成後約 3 小時即可碰水，不需要過渡期很方便。

以上的三款半永久眉各有特點，各位在選擇前可先以自己的眉型及原生眉毛，再考慮適合的美妝技術。

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