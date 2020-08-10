30歲患年輕型白內障？眼藥水別濫用　更要注意「網紅白內障」

有時候眼睛覺得痠、乾、澀，或是看遠、看近都不清楚，小心可能不只是單純老花或眼睛疲勞，而是想都沒有想過的「年輕型白內障」！以往認為白內障是老人的專利，但這幾年有越來越多辦公室上班族，才30歲左右，就因用眼過度引發白內障。 台灣TVBS《健康2.0》主持人鄭凱云也表示，自己長時間在攝影棚內工作，因為燈光非常強烈，長時間在這樣的環境下，的確會對眼睛有一些影響。節目中也邀請醫生、專家分享，造成「年輕型白內障」的原因有哪些，以及如何透過飲食預防這惱人的疾病！

皮膚需要防曬，頭髮、頭皮也要防曬，其實眼睛也很需要「防曬」！了解一下「年輕型白內障」的五大成因（按圖細閱）↓↓↓

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為什麼眼睛也需要防曬？

中國醫藥大學眼科主任陳瑩山表示，以往白內障的平均年齡是65歲，但是近十年，年輕型白內障患者增加，35~55歲的病患，增加了三成，除了高度近視、三高年輕化的關係，戶外活動也是其中一個因素！

陳瑩山曾遇過一名15歲的白內障病患，每週六日會去海邊釣魚，時間一久，發現上課時會有一隻眼睛亮，一隻眼睛暗的狀況，造成他很大的困擾，當下以為只是視力變差，沒想到檢查後發現竟是「白內障」，因此建議從事戶外活動時，記得幫「眼睛防曬」，戴上墨鏡不只是為了耍帥，更能有效保護雙眼！

3C重度使用者也是白內障的好發族群，最近更有所謂的「網紅白內障」！許多網紅直播時，為求畫面好看打強光，卻因此讓眼睛水晶體受傷，所以陳瑩山建議直播時燈光別打太亮，最好還能戴上防藍光眼鏡。

另外，有些人用眼過度，會點眼藥水緩解，他也提醒，有些眼藥水裡面可能有類固醇，所以有消炎、消水腫、止癢的功用，但長期使用會造成水晶體的水腫，產生「特殊型白內障」。

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眼科醫師分享導致「年輕型白內障」５大原因： 1. 長時間接觸3C產品強光 2. 高度近視 3. 戶外活動陽光直射 4. 三高年輕化 5. 濫用眼藥水（類固醇、血管收縮劑）

當白內障產生，「開刀與否」也成為患者頭痛的課題！有些人想等到白內障「夠熟」再開，也有些人認為開了可能會再長，因此猶豫不決。陳瑩山表示，是否需要開刀，視白內障病情對病患的生活、工作影響程度而定。現在白內障手術已非常成熟，成功率高，有95%以上的病人術後視力恢復良好，但如果拖延太久，水晶體腫脹肥大，就會導致眼壓升高，進一步引發青光眼，本來可以治好的視力，最後恐怕會有失明的風險，這時就得由醫生決定是否需要開刀。

而所謂的「繼發性白內障」，陳瑩山拿瓜子比喻，瓜子前面有一個皮，後面有一個皮，中間有一個仁，開白內障手術，將前面的皮拿掉後，為了要裝人工水晶體，會將後面的皮留著，如果沒有保養好，後面的皮也可能會出問題，所以才會讓患者有「再長出來」的感覺！

預防白內障的護眼飲食：

眼科醫師建議，每日早餐補充1顆水煮蛋，且一定會把蛋黃吃掉，因為「蛋黃是目前已知葉黃素吸收率最高的食物」。而若要從食物中攝取足夠的葉黃素濃度，則要遵循午、晚餐至少各吃一盤綠色蔬菜，以及一盤黃色水果，如奇異果、葡萄、蘋果等原則。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：眼睛也要「防曬」！戶外陽光直射、直播打強光…眼科醫師分享5大因素超傷眼】