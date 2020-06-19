炎熱的夏天又來了，也是最令長頭髮女生煩惱的季節。一頭厚重的長髮「纏身」，每次出門不到3分鐘已經汗流浹背。想解決煩惱絲又想快速出門，那麼以下清爽又簡單的丸子頭教學，就最適合一眾手殘的懶女生！

一把厚重長髮在炎炎夏日十分悶熱，而且也很難整理。(jessica.syj@IG)

韓國女團少女時代前成員Jessica自從離團個人發展後，在美容時尚領域的表現更引人注目，更開設了個人YouTube頻道分享她的美妝、時裝穿搭等日常生活。在短短4個月已經有近51萬人的訂閱人數，可見Jessica離團後仍然人氣高企。擁有一頭長長秀髮的Jessica，最近就在YouTube向大家分享她日常3個簡易的紮髮髻方法，不但可以快速出門，而且還有減齡的效果，現在就一起向女神偷師吧！

前少女時代成員Jessica最近在個人YouTube頻道分享她日常紮丸子頭的3個方法。(jessica.syj@IG)

入門速成丸子頭

第一個是入門速成丸子頭，最適合手殘又趕時間出門的女生。(YouTube@JESSICA LAND)

Jessica第一個要教大家的最基本又簡單的髮髻紮法，即使手殘的女生也可以幾分鐘內完成，而且失敗機率很低，最適合就是日常上班快速出門時綁上。這個高髮髻的重點就是要隨意，不要把頭髮紮得太緊，只要把高馬尾簡單地扭成一個髮髻，然後用手輕輕磨擦鬆開兩邊髮際線，拉出胎毛可以顯得更年輕。

前少女時代Jessica「入門速成丸子頭」的詳細教學：(按圖看)

+ 3 + 2

花辮丸子頭

第二個高髮髻就是花辮丸子頭，可以製造出髮量蓬鬆又濃密的假像。(YouTube@JESSICA LAND)

Jessica教大家的第二款的「花辮丸子頭」，特別適合髮量少的女生。這個花辮髮髻可以營造出髮量蓬鬆又濃密的感覺。方法是首先要紮一條高馬尾的三手辮子，Jessica同樣建議把頭向下倒轉來紮出高馬尾會比較容易，然後把馬尾紮成三手辮後，就可以打圈扭出一個髮髻，重點就是扭辮子的時候要夠緊，最後才把髮髻拉鬆散，才不會變得又亂又厚重，比起一般的丸子頭更有層次感。

前少女時代Jessica「花辮丸子頭」的詳細教學：(按圖看)

+ 6 + 5 + 4

韓式可愛減齡丸子頭

前少女時代Jessica最後教大家紮出韓式可愛減齡丸子頭。(YouTube@JESSICA LAND)

想顯得可愛又年輕，Jessica建議可綁上「韓式可愛減齡丸子頭」。這個髮髻的紮法比較複雜，需要用到直髮夾和捲髮器，目的是讓頭髮變得更加蓬鬆和製造多髮量的視覺效果，髮型層次感更加豐富。

首先要用直髮夾把頭頂的頭髮夾出弧度，Jessica說夾頭髮後的效果有種90年代的感覺就對了，然後再用捲髮器隨意地把髮尾捲曲，當做好捲髮這些前置步驟後就可以開始紮髮髻。這次需要把高馬尾一分為二，然後互相纏繞捲成一條辮子，接著再扭成髮髻就完成了。另外還有一個重點技巧，就是要用直髮夾把胎毛夾捲，不但有小臉的效果，而且瞬間增加嬌俏感，顯得年輕又甜美。

前少女時代Jessica「韓式可愛減齡丸子頭」的詳細教學：(按圖看)