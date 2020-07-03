【連詩雅修身、西柚减肥法】連詩雅（Shiga）在劇集《那些我愛過的人》的演出，成功令觀眾對她改觀，繼而人氣急升。日前，她就於小紅書以10天减10 斤（約5KG、11磅）為題，分享「西柚减肥法」。

連詩雅（Shiga）早前於小紅書分享「西柚减肥法」。(shi_ga@Instagram)

身高172cm、擁有22吋腰、42吋長腿的連詩雅，一向予人身形瘦削的感覺，但苗條身形仍是需要經過一番努力維繫的；曾於一次接受媒體訪問中，連詩雅直言自己擁有一些「鬼祟肉」。

連詩雅（Shiga）教授大家如何利用西柚製作減肥餐。（連詩雅小紅書截圖）

故此，不難發現連詩雅的社交平台充斥行山、游泳、跑步等運動照；運動以外，連詩雅亦希望透過飲食，保持纖瘦身形。她便在小紅書分享一條影片，推介「西柚減肥餐單」，指出西柚的好處，同時教授大家如何利用西柚製作早餐及晚餐。

連詩雅推介的「西柚減肥餐單」＝＝＞

早餐：半顆西柚（可榨汁、不加糖）、2隻雞蛋、3塊薄火雞片 晚餐：半顆西柚（可榨汁、不加糖）、肉類（以魚肉為宜，任何煮法都可以）、紅／綠色蔬菜或生菜沙律。

按圖了解「西柚減肥餐單」早餐製作步驟＝＝＞

按圖了解「西柚減肥餐單」晚餐製作步驟＝＝＞

對於「西柚減肥法」，營養師指…

《01女生》向英國和澳洲註冊營養師楊蒨珩（Stephanie）進行查詢，她指與其他水果比較，西柚含豐富抗氧化物，卡路里不高、糖粉不多，而且具有較多食用纖維，能夠給予飽足感；同時，所含的維他命C和鉀，亦有助幫助增強抵抗力與降血壓。故她贊成可多吃西柚，但不贊成只吃一款水果，因為不同顏色的蔬果各自有自己的營養，如果只吃一種水果就得不到其他顏色蔬果好的營養。

針對連詩雅的「西柚減肥餐單」，Stephanie認為西柚並不是主要帶來減重效果的來源，反而是餐單含有豐富的蛋白質，沒太多碳水化合物，令身體消耗儲存的脂肪，變相等於減到重，加上基於西柚具抗炎效果，有機會對減重有正面影響。雖然餐單減重效果顯著，但同時如果長時間食用，亦會對身體器官帶來不良影響。

不過，Stephanie認為連詩雅的「西柚減肥餐單」仍是有可取之處，如使用為健康脂肪的橄欖油煮食、早餐含有豐富蛋白質，提供一日大腦所需的營養素予身體；採用的火雞片亦較少脂肪組織；晚餐的三文魚含眾多不飽和脂肪酸，幫助降膽固醇，同時抗發炎效果，減重效果更好。

最後，Stephanie指出西柚並不是人人適合食用，尤其是長期服用藥物的人士。她分享，西柚對很多藥物都會出現反應，例如是薄血藥；服食薄血藥的人同時食西柚的話，西柚當中其中一項物質會讓身體不能好好將有害毒素排除，有機會出現藥物中毒，故需避免，亦建議食用前先諮詢醫務人員意見。

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保養小腿靠運動 每10日一次「Cheat day」維繫身形

對於減肥修身，往往切忌操之過急，連詩雅曾在接受媒體訪問時指，減肥必須要目標明確之餘，需配合一個良好的心理狀態，例如先了解自己減肥的目的，亦可將擁理想身形明星的照片貼於當眼處作為其中一種動力；每隔一段時間就給予自己一次「Cheat Day」，如連詩雅就會每隔10日放縱自己，吃自己想吃的食物，作為獎勵。

飲食以外，連詩雅亦曾在小紅書分享平日保養小腿的3個運動動作，以改善腿部線條，按圖觀看＝＝＞