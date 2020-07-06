驚安之殿堂（Don Don Donki）繼尖沙咀與荃灣店後，於銅鑼灣開設全港最大的分店。「Don Don Donki 名珠城店」佔地四層樓高，新店除提供各式各樣的新鮮食品，更重點加強了美妝與生活百貨的商品種類，多款人氣藥妝以新店限定價發售，加上低於$5的特賣區，絕對令女生樂而忘返。 攝影：黃舒慧

「Don Don Donki 名珠城店」於明天早上10時正式開幕，24小時營業方便消費者隨時隨地享受購物樂趣。

「Don Don Donki 名珠城店」於明天早上10時正式開幕，24小時營業方便消費者隨時隨地享受購物樂趣。新店以「叢林中的尋寶」為主題，裝潢加入了森林動植物元素，充滿新鮮感。新店劃分成四層購物區域，一樓主要售賣零食、雪糕甜品與甜薯工坊；二樓則是奶製品、海鮮、熟食、酒類與飲品區；三樓便是生活百貨、蔬菜水果、鮮肉與壽司區；而四樓是藥妝區，同層更設有藥妝專用收銀處，方便女生更快完成購物過程。

四樓：全層藥妝區 福袋低至3折發售

四樓藥妝區有新店限定美妝優惠，部分福袋低至3折發售。

新店的四樓全層均為藥妝區，價格接近日本藥妝店。貨品種類一應俱全，從護膚品、化妝品、有色隱形眼鏡、美白與瘦身保健產品均應有盡有，甚至比經常賣斷貨的日本藥妝店更齊全。而當中特別推薦女生留意新店限定的美妝優惠，部分福袋低至3折發售，絕對不容錯過。

【按圖看】新店限定的十大藥妝福袋，一袋四件護膚品不過$100？

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【按圖看】更多驚安之殿堂銅鑼灣店驚喜藥妝品，與尖沙咀及荃灣店有何不同？

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一樓：零食特賣區 推薦UHA美容軟糖

零食區亦設有開幕限定福袋與$5、$10特賣區，而當中最推薦UHA保健軟糖。

除了藥妝品，日本零食同樣吸引，新店的一樓全層也是零食專區，除了常見的種類，更引入了日清x Don Don Donki與UHA x Don Don Donki的限定零食。零食區亦設有開幕限定福袋與$5、$10特賣區，而當中最推薦UHA保健軟糖，加入了多種維他命、透明質酸與膠原蛋白等美容成分的軟糖最適合女生們作為辦公室零食。

二樓：壽司刺身區 人氣花酒最適合閏密聚會

店內的壽司刺身由日本直送，新鮮而且價錢親民。

店內的壽司刺身由日本直送，新鮮而且價錢親民，另設有熟食專區，各式炸物與關東煮充滿日式風味。二樓另外販賣各式酒精類飲品，當中以易入口的梅酒與精緻的花酒最為吸引，必成女生閏密聚會之選。

三樓：日本直送新鮮水果 引入日本三大和牛之一近江牛

Don Don Donki的食材以新鮮優惠見稱，新店同樣引入各種當造水果與蔬菜。

Don Don Donki的食材以新鮮優惠見稱，新店同樣引入各種當造水果與蔬菜。另外，無肉不歡的女生一定要試試被稱為日本三大和牛之一的近江牛，不論是煎成牛扒、火鍋或是製作日式小菜也非常適合。