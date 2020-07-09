【綠茶黑咖啡｜減肥】市面聲稱有燒脂功能的飲料甚多，但日本醫生告訴你，只要簡單一杯「綠茶黑咖啡」，便可以一個月減6.2kg，到底是否可行？由營養師解答吧。

工藤孝文醫生研發了「綠茶黑咖啡」可有助減肥。（《綠茶咖啡減重法：減重門診醫生教你輕鬆喝，一個月激瘦6.2公斤！》）

日本減重醫生研發「綠茶黑咖啡」 一個月減6.2kg

日本減重專科醫生及作家工藤孝文體重曾在2015年達到92kg，他利用10個月的時間大減25kg，體重下降至67kg，他便推出著作《綠茶咖啡減重法：減重門診醫生教你輕鬆喝，一個月激瘦6.2公斤！》，與大家分享他認為並實測有效的減肥方法，而「綠茶黑咖啡」便是由他所研發，他在書中指平均1個月可減掉6.2kg，而且超過100人嘗試「綠茶黑咖啡」並可成功減重，工藤醫生更指20天腹部脂肪跟腰圍也因綠茶黑咖啡減小，特別適合生活忙碌、常外食，且沒有心力控制飲食跟運動的朋友。

按圖看看「綠茶黑咖啡」製作方法與飲用方法＝＝＞

到底為何「綠茶黑咖啡」可達到減重效果？

記者向澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）查詢：「人體中存在少量棕色脂肪組織，主要位於脖子，鎖骨，腎臟和脊髓等部位。而含咖啡因的咖啡及綠茶正正可以燃燒棕色脂肪，每天只需攝取僅1杯的份量，可達到減重效果。同時，也有動物研究指出，攝取咖啡、綠茶提取會減少高脂飲食下的體重增長達20%。」Ariel也提醒綠茶咖啡只適合作為輔助手段，如果攝取過多的肥膩煎炸食物，始終需要減量先會成功減重。

心臟病及高血壓的患者不要攝取過多「綠茶黑咖啡」。（Rima Kruciene／Unsplash）

以下人士要注意「綠茶黑咖啡」攝取量

不過不是人人都咖啡適合，有些人身體接受不了，Ariel便指二選其一也可：「無論咖啡或綠茶都可達到同樣效果。」她續指，心臟病及高血壓的患者需注意咖啡攝取量，建議控制在每天2杯（200mL）以下，懷孕者也是，以免對寶寶的心臟及肝臟造成額外負擔，增加流產風險；至於綠茶則較溫和，但偏寒，腸胃較弱人仕喝太多或會不適。

按圖看看營養師建議如何製作適合自己的「綠茶黑咖啡」＝＝＞

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