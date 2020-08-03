【見字飲水】每日8杯水真的夠？飲唔夠會水腫 5招教你愛上飲水

「見字飲水」，想不到「飲水」都可以成為潮語，意思是提醒大家要多飲水補充水分，特別在疫情和夏天期間可以保持身體健康。「每日要飲8杯水」，你可知道8杯即是多少毫升？8杯又真的足夠嗎？

「見字飲水」成日最近的潮語。（FB@見字飲水協會 See this and Drink water Association）

飲水會水腫？

水對身體有多重要，相信也不用多講。飲水對身體的好處可多了，不但能為身體補充水分，促進血液循環，幫助腸胃蠕動，更可以令皮膚變好。不少人會誤以為飲太多水會引致水腫，但事實上多飲水才能有助排清身體毒素，相反若攝取水分不足會導致缺水，身體就會自動保留水分，形成水腫。

少飲水反而會令身體容易水腫。（Unsplash）

每天應該要飲多少水才足夠？

每人重量不同，所需要的水分也不同，喝水方程式可以參考以下公式：

體重（公斤）X 30（毫升）÷ 250（毫升）= 每日建議飲用量（杯）

若當天有做過流汗的運動，就需要額外多飲1至2杯水，補充身體水分。據美國醫學運動會建議，每30分鐘的流汗運動就需要為身體注入1.5杯水。

若當天有做過流汗的運動，就需要額外多飲1至2杯水，補充身體水分。（Unsplash）

如何建立飲水習慣？

有時工作忙碌，總是會忘記飲水，等到口渴的時候才飲一杯半杯，這樣有可能會導致一天只飲到3、4杯水。當身體長期缺水時，不但會導致水腫，還會出現各樣健康警號！只要學會以下幾招，你便會從此愛上飲水！

▼▼▼▼▼按下圖看5招教你飲水成習慣▼▼▼▼▼

+ 11 + 10 + 9

現在疫情緊張，大家都多留家中，就算外出也建議自備裝滿水的水樽，口渴時可以隨時飲用，健康又衛生。想多飲水，一個電熱水壺就是家中的必備電器！

小米電熱水壺

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+ 4 + 3 + 2

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/08/03)

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