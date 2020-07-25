疫症持續蔓延，人人在家隔離，減少外出。C朗（基斯坦奴·朗拿度）與女友Georgina Rodriguez也不例外。不過，她近日就表示雖然「C朗」是最佳的老師，但在家跟「體能王」訓練令她感到無地自容，還分享追上進度的秘訣。

Georgina 卻表示，要跟上「體能王」進度，令她感到羞愧，她在《 Women’s Health》的訪問中提到：「Cristiano早上與下午都會訓練，他是精美運動員，他能這樣專注與投入，真的十分厲害。沒有疑問，他當然訓練得比我好，他是一個專業運動員。」（georginagio＠instagram）

Georgina跟C朗「地獄式」訓練感羞愧？

有芭蕾舞底子的Georgina Rodriguez身材十分健美，雖已為人母，但身材還是私毫沒有「走樣」。

不過，「新冠肺炎」持續肆虐，人人在家隔離，減少外出。而C朗（基斯坦奴·朗拿度）與女友Georgina也不例外。Georgina 卻表示，要跟上「體能王」進度，令她感到羞愧，她在《 Women’s Health》的訪問中提到：「Cristiano早上與下午都會訓練，他是精英運動員，他能這樣專注與投入，真的十分厲害。他當然訓練得比我好，他是一個專業運動員。」

不過，後來她也愛上了跟C朗一起訓練，指他是最好的老師，會為他們訂下一系列的目標。她更甜蜜地說，C朗也是她的動力，因為看到他為健美而犧牲了那麼多，自己也不敢怠慢。

==>在家隔離期間，Georgina與C朗也不忘運動：

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Georgina健身秘訣：毎天都要做這數項訓練？

身為專業運動員的伴侶，相信26歳的Georgina的壓力也可想而知。不過，其實運動成效與訓練因人而異，各取所需，比較無用。而Georgina其實自幼學習芭蕾舞，身材健美，早在在2018年已上健康雜誌《Women's Health》西班牙版封面，近日再成為該雜誌葡萄牙版5至6月號的封面人物，分享平日的飲食與運動日常，還曾在訪問中特別提到，自己能夠時刻保持身心健康，全靠這項運動：「芭蕾舞塑造出我的身體和性格。芭蕾舞對我的嚴格要求，不但反映在我的身體上，同時也影響了我的為人。」

＝＝＞點擊下圖看Georgina平日都在做哪些訓練：

健身訓練緊記要量力而為，想建立正確運動習慣，應按部就班，請教專業人士的意見！



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參考資料：Daily Mail