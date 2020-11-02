【中長髮造型】6款簡易實用綁髮推介　手殘女也能輕鬆上手

許多長髮女生會將令人煩悶的長髮紮起，或是做其他的編髮造型，以下六種綁髮造型不僅適合中長髮或更短的短髮，也非常簡單好上手，學起來立刻就能派上用場！

低馬尾

低馬尾是最沒有難度的綁髮造型，中長髮的長度綁起來也相當有氣質，若想綁緊可以將頭髮收得非常乾淨，打造俐落的低馬尾，或者直接隨性慵懶地紮起，再配上浪漫的髪飾，完成截然不同的兩種低馬尾造型。

半丸子頭

長度沒辦法綁丸子頭的中長髮，可以嘗試半丸子頭，綁法類似公主頭，但相較之下比較活潑可愛，若是直髮人，可以先用電棒將頭髮弄捲，綁起來的丸子頭會更蓬鬆不呆板。

單辮子

只要會綁麻花辮的人都能上手的單辮子，從脖子後方開始綁的話會比較慵懶隨興，若從頭頂開始綁則可以將髮絲收得比較乾淨。

雙辮子

將頭髮分成左右兩束的麻花辮，除了最基本的三股辮以外，也可以嘗試如魚骨辮等其他變化，從頭頂開始編或從脖子後方開始編也會成為截然不同的編髮造型。

拳擊辮

拳擊辮（Boxer Braids）可以將頭髮收得整潔乾淨，造型俐落時髦，中長髮綁拳擊辮時，將髮束稍微拉鬆一點也很可愛。

拳擊辮雙馬尾

拳擊辮的變化版，也適合頭髮長度較短的人，不將拳擊辮編到底，在編到脖子後方時就用橡皮筋綁起，變成雙馬尾。

Dappei 結語： 中長髮的綁髮造型其實還有很多種變化，披頭散髮徒增悶熱度，不妨學起幾種綁髮造型，配合穿搭展現不同的樣貌吧！

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原文：告別萬年馬尾吧！6 種簡單「中長髮」綁髮造型，手殘也能輕鬆學會！

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