居家健身｜網絡瘋傳「開肩運動」　足不出戶練成直角肩、仙女背

撰文：VOGUE Taiwan
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針對上半身肥厚、駝背等問題，試試網路瘋傳的「開肩運動」，5個動作在家就能做，實測一個月就有感….
駝背導致肩膀內縮，久而久之背越來越厚，穿什麼衣服都會顯得上半身很壯，小紅書上瘋傳「開肩運動」，就是要讓肩膀舒展開來，打造女神級的無贅肉直角肩、超薄仙女背，女生練習開肩還能疏通上半身氣血，好處超級多。
開始前先看一下女星的「仙女背+直角肩」穿什麼衣服都超好看↓↓↓
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以下是ACED FITNESS UK 體適能訓練中心的Meigo老師示範在家就能做的5個開肩運動，大家一起試試、把肩開起來▼▼▼▼
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延伸閱讀：
5個動作養成【顯瘦直角肩】！韓國「健身女王」上半身運動肌力菜單。
【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：網瘋傳的「開肩運動」！練出無贅肉直角肩、超薄仙女背，疏通上半身氣血。】