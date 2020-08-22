【減肥食譜】新冠肺炎肆瘧，不少公司讓員工在家工作；2018年港姐亞軍鄧卓殷（Amber）近月經常分享不同減肥食譜，強調適合「低碳生酮」人士，也有一些減肥時可吃的甜品，看得人心癢癢，到底什麼是「低碳生酮」，營養師如何評價？

25歲的鄧卓殷（Amber）常在Youtube Channel分享食譜。（amber.tcy@instagram）

22吋腰港姐鄧卓殷分享懶人減肥食譜 甜品都可以食？

女明星減肥、控制體重便一定「無啖好食」，又或是戒糖戒甜品？擁有22吋腰、一身結實肌肉的港姐鄧卓殷（Amber）就用行動告訴大家，她吃得豐富之餘，更會吃甜品的，不是天生麗質，而是有懶人減肥食譜。

鄧卓殷自從開設了 Youtube 頻道，不時與觀眾分享化妝、簡單減肥食譜，如韓式炒粉絲、蒜香檸檬香草烤雞，更指適合低碳、生酮人士，令人也想一試。

鄧卓殷已重回苗條身形，不時作露腰穿搭。（amber.tcy@instagram）

曾一年肥10磅 運動配合飲食修身

今年初，鄧卓殷曾說過自己一年內胖了10磅，她開始積極做運動，並配合飲食減修身，但身為女生或多或少都愛吃甜食，鄧卓殷也有研究一些減肥期間可以吃的甜品，像是紫薯 Brownie，一件也只有40卡路里，鄧卓殷指完全是零負擔的食物，又可以加杯牛奶，當早餐吃，非常健康，適合減肥人士，另外，她也教大家整香蕉燕麥班戟、香蕉燕麥蛋糕、Tiramisu、檸檬芝士蛋糕等。

按圖看看鄧卓殷（Amber）的減肥甜品食譜及材料＝＝＞

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按圖看看鄧卓殷（Amber）分享的低碳減肥食譜＝＝＞

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鄧卓殷在片中不時提到「低碳生酮」，記者向澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）查詢 ：「低碳生酮」分別是指「低碳飲食」與「生酮飲食」。

碳水化合物攝取同樣重要。（David B Townsend／Unsplash）

比「生酮飲食」持久不易反彈？

生酮飲食是近年非常熱門的減肥方式，原理是攝取極少的碳水化合物、水果等，大量攝取脂肪，然後產生酮體讓脂肪大量分解，但長期進行，身體會出現負面影響，如經期不正常、體重反彈，甚至出現超負荷問題，如便秘、心血管、肝臟和腎臟等；近年更愈來愈多人提倡「低碳飲食」：「低碳與生酮不一樣，可攝取碳水化合物，所以不會改變身體代謝作用，副作用低，並對血糖穩定更好，也可防止食回澱粉就反彈，是可長期實行。」

Ariel指正確的「低碳飲食」是減壞的醣：精製穀麥，如白飯、白麵包、意粉等；添加糖的食物，如糕點、餅乾、汽水等；及油炸物，如蕃薯條、薯角、薯片等。

「低碳飲食」是可長期進行。（S O C I A L . C U T／Unsplash）

初試「低碳飲食」 先由每日一餐開始

營養師Ariel 建議想嘗試「低碳飲食」的人仕可以先從三餐其中一餐入手，因為都市人限制多、聚會多，找一餐可以自己控制食量的入手，如早餐可以換成香蕉、希臘乳酪，午或晚餐則可從主食着手，把白飯換成一個手心大蕃薯或一平碗南瓜。Ariel 續指：「『低碳飲食』一天的營養百分比是45%碳水化合物，30%蛋白質與25%油脂，大概是午餐及晚餐合共2個拳頭大小的碳水化合物及2個手掌心大的肉類。」

不吃白飯、麵包，還可吃甚麼？按圖營養師建議的「低碳飲食」代替品 ＝＝＞