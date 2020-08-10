台星陳嘉樺Ella出道多年一向以中性打扮示人，婚後形象從女漢子演變成時尚女星，產後只用了兩個月便成功修身，身形更勝從前。日前，她分享了最近的健康減肥心得，教大家如何吃得飽還能瘦下三公斤。

Ella三餐也以米飯為主，打破大眾認為減肥便不能吃飯的迷思。（IG＠him_ella0618）

39歲的Ella以往減肥也是從控制食量與運動著手，每天也是吃沙律與雞胸肉作正餐，又曾試過生酮飲食，主要攝取脂肪與蛋白質，不過身體卻出現手腳冰冷與水腫的情況，才發現這樣的飲食方法並不適合自己的體質。咨詢中醫意見後，她一改以往的飲食習慣，三餐也以米飯為主，打破大眾認為減肥便不能吃飯的迷思。

體寒女生宜多吃飯 有效去水腫除濕氣

Ella以往也是吃沙律與雞胸肉作正餐，卻令體質變差。（IG＠him_ella0618）

Ella看過中醫後發現自己屬體寒性質，她分享體寒女生不宜吃太多涼性食物，如生冷食物、水果等，多吃較暖的蔬菜如蕃薯葉、椰菜、通菜等。她根據中醫的建議，以白飯為主食後，發現本來因放縱飲食而重了的三公斤已回落，加上去濕中藥的輔助，水腫問題亦得以改善。

Ella煮飯的步驟亦非常講究，她選用優質好米，並以evian天然礦泉水烹煮，煮完的白飯特別好吃。配以肉類與青菜，補充人體需要的簡單營養。她亦戒掉甜品與餅乾等零食，控制熱量攝取。

每天自製三角飯糰 補充體力精神更好

Ella現在每天早上都會自製兩個三角飯團，一個作早餐，一個作下午茶。（IG＠him_ella0618）

Ella現在每天早上都會自製兩個三角飯團，放入吞拿魚與明太子增加風味。她會以一個作早餐，一個作下午茶。她發現即使三餐吃飯，也沒有變胖，反而變得更好精神、更有氣力。而且身體比從前輕盈，也不易水腫。有別於最近流行的低醣飲食，Ella反其道而行，攝取足夠的澱粉質與蛋白質，既能應付體力所需，又可健康瘦身。

註冊營養師楊蒨珩Stephanie補充，減肥人士並不應戒掉所有澱粉質，而是要避免攝取精製碳水化合物如糕點、餅乾等。精製碳水化合物的營養於加工過程中大大流失，導致食物攝入後不會於腸胃長時間停留，未能釋出足夠的飽肚感。正因為精製碳水化合物容易被身體消化，隨時愈食愈多，導致身體因攝取過多的熱量致肥。

註冊營養師Stephanie經常強調控制熱量攝取是減肥最重要的守則（IG＠him_ella0618）

她續指，Ella吃飯減肥是理想的長期飲食方法，有效促進身體的新陳代謝。相反，她曾提及的生酮飲食卻並非人人適合。另外，Stephanie指出，除了白飯，減肥人士亦可選擇更有營養的紅米與五榖米，配合足夠的蛋白質，更有效增加飽足感。最後，她提醒控制熱量攝取是減肥最重要的守則，建議減肥人士可以高蛋白質的低脂乳製品，與高纖維量的水果作點心取代零食，有效飽腹又能避免攝取過量的卡路里。

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