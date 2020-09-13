不同臉型搭配合適的髮型，不但能修飾輪廓，更能凸顯時尚品味。在轉換髮型前，不妨參考一下韓國星級髮型師Cha Hong的建議，尋找出適合自己臉型的瀏海髮型。

韓國星級髮型師Cha Hong於YouTube上分享女生如何尋找出適合自己臉型的瀏海髮型（Cha Hong官方網站）

鵝蛋形臉：百搭臉型但容易欠缺生氣

鵝蛋形臉應該是從頭頂到眼眉，眼眉到鼻樑，鼻下到下巴，三個位置的比例為1：1：0.8（IG＠skuukzky）

Cha Hong表示，原來很多女生誤解了自己的臉形，所以要挑選出合適的髮型，便先要肯定自己的臉型。例如鵝蛋形臉，應該是從頭頂到眼眉，眼眉到鼻樑，鼻下到下巴，三個位置的比例為1：1：0.8，可以想像成是一個拉長了的圓形臉。鵝蛋形臉屬於百搭的類型，可以輕鬆搭配任何髮型。但正因如此，這類臉型的女生會比其他人欠缺個人特色，所以Cha Hong建議大家可以大膽嘗試各種時尚髮型，尋找出最適合你個性的造型。

圓形臉：胎毛瀏海有助修飾臉型

韓國大熱的胎毛瀏海有助修飾圓臉（IG＠dlwlrma）

圓臉就是指臉部長寬比例約1：1的臉型，線條整體看起來都是圓形，即使不胖也容易被看成Baby fat。顯臉小的關鍵是露出額頭，而最近韓國大熱的胎毛瀏海便非常合適。輕柔的瀏海有助修飾臉型，同時凸顯圓臉女生自帶的可愛感。如果胎毛瀏海對你來說太時尚，那麼容易打理的旁分瀏海便是你的首選。旁分瀏海有效在視覺上拉長臉部比例，修飾臉型過短的問題。加上兩邊帶捲度的頭髮，有助令臉型更加立體。

方形臉：空氣瀏海修飾稜角感

Cha Hong表示大部分的韓國女生也是方形臉（IG@doonabae）

Cha Hong表示大部分的韓國女生也是方形臉，即臉部長寬比例比例為2：1的臉形。這類女生的額頭比較寬，兩邊臉較寬的關係，讓她們看起來比圓臉再更平面。線條柔和的空氣瀏海能平衡臉型比例，讓你的五官更集中。法國女生流行的八字瀏海有效遮蓋突出的下鄂線，讓你更具女性美態。

長形臉：沒有瀏海只會令臉型更長

可愛透薄的齊瀏海平衡長型臉的比例（IG＠heybiblee）

長型臉其實只是比鵝蛋臉多了一些稜角，臉部長寬比例為3：2，特徵是下巴削尖偏小，長形臉容易顯老，中分或將額頭全部露出是禁忌。齊瀏海有效從視覺上縮短長臉，減少臉部露出的部分，同時自帶減齡效果。可愛透薄的齊瀏海平衡臉部的比例，而時尚女生則可嘗試近年流行的眉上瀏海。

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