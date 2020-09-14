擁有白滑無瑕疵肌膚是女生共同的目標，為了讓皮膚達到最佳狀態更大量購入網絡流行且備受推祟的護膚好物，甚至為了減少皮膚接觸有化學成份的護膚品而花更多金錢購買純天然的護膚品，但皮膚卻出現異常敏感、變紅和出粉刺情況，真是令人哭笑不得了。

皮膚狀態不穩定很容易令到情緒低落，但不知道女生有沒有想過皮膚不好是因為皮膚護理的概念錯了？(jessica.syj@IG)

皮膚狀態不穩定很容易令人情緒低落，甚至提不起勁做事。有些人更為了改善皮膚而嘗試不同方法，如看皮膚科醫生、中醫調理身體和到美容院進行各種美容療程，但其實你有沒有想過皮膚出現問題是源於自己「錯誤的護膚方式」呢？

日本美容化學家かずのすけ（Kazunosuke）認為錯誤的保養比不保養更可怕 (ten_10to64@IG)

日本美容化學家かずのすけ（Kazunosuke）於著作《卸妝也不怕！打造正素顏的美肌圖鑑》上分享「六個常見的錯誤護膚方式」，並講解錯誤的肌膚保養觀念，如何一步步地將還是好的皮膚推向萬劫不復的狀態。

【錯誤護膚方式一】過度使用屬吸附型的清潔面膜或是洗臉奶

過度使用屬吸附型的清潔面膜或是洗臉奶，或會對皮膚造成傷害 (yukiqq77@IG)

不少女生也為鼻翼上的粉刺黑頭或膚色暗沉而苦惱，面對令人討厭的「草莓鼻」，不少女生普遍也會使用市面上宣稱可以將毛孔髒污一掃而空的吸附型清潔面膜，或洗臉奶，但根據《卸妝也不怕！打造正素顏的美肌圖鑑》一書指出，強效與高強度的肌膚清潔護理才是孕育巨大粉刺的關鍵原因。

毛孔中的皮脂一般都會隨新皮脂的分泌，而把舊有的皮脂往外推與排出。當過度使用強效肌膚清潔護理時，會對皮膚造成傷害，「角質」因而變厚，導致毛孔內部舊有的皮脂無法排出，這些皮脂與角質混合後便會形成「粉刺」。當皮膚面對過度強效清潔與拉扯時，有機會引起毛孔發炎，皮膚「角質」會企圖修復受損肌膚而變硬，毛孔被角質堵塞外，更令裏面的皮脂無法排出，從而形成巨大的「粉刺」。

粉刺存在的另一個原因是為了守護肌膚，以防雜菌侵入毛孔之中 (yukiqq77@IG)

加上，粉刺存在的另一個原因是為了守護肌膚，以防雜菌侵入毛孔之中，所以將臉部粉刺全都清除掉時，雜菌會更易在毛孔中繁殖，更是容易引起痘痘或發炎的情況，所以只需要把毛孔中顯露出來的粉刺，清除乾淨即可。作者另外建議其實油脂卸妝品是粉刺的救世主，因油脂具有軟化角質的效果，有助排出堵塞在毛孔裏的粉刺，但要避免選擇加入「礦物油」成分的產品。

【按下圖了解更多】另外5個的錯誤護膚方式 從而杜絕皮膚出現問題

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【了解完錯誤護膚方式後，購買市面上藥妝產品時也需要用心選擇：日雜LDK實測人氣酵素洗顏產品 強效去黑頭暗瘡粉刺？no.1只需$40】-評分獲得最高的「酵素洗顏產品」當中首10位至第1位

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資料來源：《卸妝也不怕！打造正素顏的美肌圖鑑》