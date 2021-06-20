撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-06-20 18:00

【減肥／營養師／餐單】減肥如何有效？可以食住瘦不用捱餓就更好！ 24歲日本女生Nooa 本是體態豐腴的「肉肉女」 ；不過她下定決心減肥，僅以六個月時間，體重減輕了18公斤，從她公開的餐單可見，每餐有肉有飯，毋須刻意捱餓； 而營養師亦認同Nooa的餐單，認為可有效減重，更提供3大建議，令減肥可更持久，不容易半途而廢。

成功減肥的Nooa，原來身形豐腴，大腿粗壯，十分有「肉地」。她減肥前體重達63公斤，最後成功減輕18公斤，以半年時間，將體重成功減至45公斤，體脂肪率亦從24%減少至20%。

24歲微胖日本女生健康飲食配合運動 半年成功減走18公斤

Nooa原本身形比較豐腴，而且大腿粗壯，還擁有虎背熊腰，十分有「肉地」。她決心利用飲食和運動來減肥，最後成功在半年内體重減輕18公斤，體重從63公斤變成現在的45公斤，而體脂肪率從24%減少至20%。減肥成功後的Nooa身型改變，彷彿改頭換面。

日本女生Nooa減肥後身材變得纖瘦。（diet_nooa@IG）

▼▼▼【按圖看】日本女生Nooa減肥前後對比圖：成功減肥後，她整個人看來截然不同，體脂肪比率也大為減少，人變靚也更健康！▼▼▼

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減肥餐單：五穀雜糧飯糰蔬果及肉類

Nooa分享她的減肥餐單，她並非以捱餓方式減磅，而是多吃健康且有飽足感的五穀雜糧飯糰，再搭配蔬菜、水果以及肉類。

▼▼▼【按圖看】日本女生Nooa的一周減肥餐單 ； 早餐有時是香蕉加穀類食物，另外，她也喜歡加入牛油果作食物配搭▼▼▼

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營養師建議：可加入三色椒、南瓜等

註冊營養師楊蒨珩Stephanie表示，日本女生Nooa的一周減肥餐單中的食物選擇，算是健康又理想，包括含有單元不飽和脂肪的牛油果、大根、蓮藕等，蔬菜顔色豐富。肉類方面則以魚類及雞胸肉為主，碳水化合物的分量少，因而能夠增加攝取好的脂肪。

營養師建議，減肥人士可以參考日本女生Nooa的餐單，食物種類方面可以再豐富一些，餐單中的蔬菜類型，可以再多元化一些，例如可以選擇三色椒、南瓜、菠菜、紫椰菜等，這樣才能攝取多種蔬菜内的抗氧化合物以及營養素。

另外，若減肥人士完全不進食紅肉的話，可以在餐單中加上豆類代替，例如是紅腰豆，再搭配橙汁或水果，就能加速有效地吸收豆類中的鐵質。減肥期間食物種類不要過於單一，否則便難以堅持下去，食物配搭豐富的健康餐單，才可以持之以恆維持。

4個睡前運動 擊退下半身浮腫

除了飲食之外，日本女生Nooa還會每日堅持做運動來維持身材，改善身體線條。即使每日工作疲累，回到家她仍然會堅持做居家運動。許多女性常常久坐不動，下半身易浮腫，Nooa分享了幾個她睡前動作，躺在床上可輕鬆完成，大家也可一起跟著做！

日本女生Nooa搭配睡前運動幫助減肥瘦身。（diet_nooa@IG）

▼▼▼【按圖看】4個睡前床上減肥運動▼▼▼

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