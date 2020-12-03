林依晨心靈保養法則：要眼光放長放遠　皮膚保養竟講求「速度」？

出道多年，肌膚一直都維持在最佳狀態，甚至越來越年輕，林依晨大方和我們分享如何做到回春，保持身心靈能量滿點。

「依晨不變」是每次見到林依晨現身時大家心裡的OS，但漸漸地我們發現，依晨並非不變，而是越變越年輕，由內而外從肌膚、體態、到心靈，維持著年輕光采，卻又帶大家安定沉穩的力量。

煮菜、看書投入別人的生命故事、泡澡在浴室裡胡亂唱歌，當遇到不順心的時候，林依晨最愛做的三件事，「去認知到自己也是一般人，有情緒什麼的都是正常的，但你該休息就要休息，不要逼自己要正向或是不停的往前走，躺下來擺爛一下也沒關係，重點是不要陷在某個狀態裡太久，往前看想像一年後、五年後、十年後，你就不會再去想現在困擾你的事情，眼光放長放遠，不要糾結於現在。」

重複在心裡說四句話：對不起、請原諒我、謝謝你、我愛你

有期望就會有失落、有情緒就會有後續的行為，林依晨建議，當你感受到自己有強烈的情緒時，請在心理重複說四句話：對不起、請原諒我、謝謝你、我愛你，經由這四句話來做到懺悔、原諒跟轉化的過程，幫助你重新歸零，讓你更輕盈地去感受、避免做下情緒性的決定。

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林依晨分享自己從出道一直維持的保養習慣，關鍵竟然是：速度。

除了心靈上的保養，肌膚保養當然也不能少。

林依晨認為，選擇保養品要切中自己的需求，不用太多瓶瓶罐罐層層堆疊，以免對肌膚產生負擔，所以林依晨的保養以化妝水、精華液和晚霜做為基礎，不用複雜的程序，但塗抹的速度要快，只在最後一個步驟時，塗抹晚霜會慢慢的搭配按摩。「前面的速度快是為了能讓水份被鎖住，夜間畢竟不是早上急著出門的狀態，且接近上床睡覺的時候，可以給自己多一點時間放鬆和按摩。」最後戴上口罩、眼罩、耳塞，把燈光全部關掉就可以一夜好眠了，「雖然不是很浪漫，但很實用，口罩可以防止保養品去沾附在枕頭上，也能阻隔冷氣的乾空氣，保留一點濕氣在肌膚上。」

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依照自己的狀態，隨時調整自己的保養方式

就跟減肥一樣，保養也會遇到肌膚停滯期，可能是你的肌膚需要「更多」或是「更少」。「像我因為拍戲非常勞累、或是上妝時數過長，這種時候對我的肌膚來說就是需要休息，我就會挑選水性的保養為主，用輕透質地的精華液厚敷；當我肌膚狀態好的時候，或是隔天有紅毯，則會選擇用乳霜來厚敷在雙頰和唇周，避開Ｔ字部位。」

林依晨分享多年的保養經驗發現，肌膚其實很怕短時間內突然改變保養方式，它會起反應，像是長痘痘、脫屑，所以我們換保養品，最好也一是一次更換一種，持續一週觀察是否會引起過敏，再去換下一種。

乳霜對於女人來說，就像是玫瑰花瓣上的露珠，更顯嬌嫩欲滴。

如何挑選晚霜？其實，每個人自己最清楚，用了適不適合、喜不喜歡、有沒有改善膚況？自己最容易體會。「我最在乎的是使用的成分、香氛的味道、幫助皮膚自癒改善的程度，尤其我很在乎保養品的香氣，可以讓我在按摩的時候就會事半功倍，有些很人工的味道反而讓我無法放鬆不舒服。」

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：林依晨的心靈保養法則：眼光放長放遠，不要糾結於現在。】