行路減肥真係Work？散步減肥4方法　行夠X分鐘輕鬆燃燒卡路里

因為幾波的肺炎疫情關係，相信各位運動愛好者，在這大半年間已經習慣了家居運動，但其實戶外運動的確感受大不同。想出外做有氧運動又不想戴著口罩，加上希望盡量減少外出的時間，即使只是到街上跑跑步也變成難事。想要減肥燒脂，其實不一定要跑步，原來只要利用正確的方式和姿勢，走路也可以幫助減輕體重，一於在改變走路習慣，令減肥燒脂變成生活日常吧。

根據外國不少健身顧問的說法，每天步行 30 分鐘的話，可以燃燒約 150-200 卡路里，燃燒熱量的多少則取決於速度和個人體重；而且燃燒掉的部分卡路里來自脂肪，因此走路走的正確的話，對減肥燒脂絕對有幫助。英國亦有研究顯示，步行可以降低患上第 2 型糖尿病、心血管疾病、老人癡呆症以及某些癌症等風險，每天快走 10 分鐘和同年齡不運動的人相比，數據顯示更能降低死亡風險。而以下四個走路減肥法，則可幫助增加健身效果。

1. 增加坡度變化

增加行走的坡度，有助於增加強度及燃燒的卡路里總數，而在走路時，坡度高低變化亦有助於訓練身體不同肌群。在走路的時間也要留意姿勢，不要寒背之餘，也要多運用核心肌群。

2. 增加間歇速度

在走路訓練期間，也可以融入間歇訓練的模式，先慢走一分鐘，然後加速快走一分鐘，再用約 30 秒減速，重複三十分鐘的話，可以成為有效的帶氧運動，幫助燃燒更多熱量。

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3. 加入少量跑步

身體及環境適合的話，也可以加入少量跑步，或是增加步行間隔，不需要太長距離及時間的，例如每慢走 5 分鐘，加入約 30 秒的跑步，這樣下來，燃燒的總卡路里就會增加了不少。

4. 模式變化

最後就是要留意走路模式的變化，長期做同樣的訓練的話，容易讓身體習慣，所訓練到的肌肉量及燃燒的熱量都會減低。因此以上的三個方法不但可以交替運用，也可從不同的路徑著手，保持身體的新鮮度及挑戰性。

每天抽 30 分鐘的時間來走路減肥，也許不是每個人都做得到，其實除了認真運動的時間，日常生活有許多讓你盡情走路的時刻。例如外出工作或約會時，提早一個或兩個車站下車，讓自己多走 10-15 分鐘的路；或者網購、叫外賣時，不要選擇速遞及外送服務，而是直接走到店鋪取貨，這樣就可以不知不覺間走多點路了。

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