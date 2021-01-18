香水會過期嗎？專家：使用期限由你決定　公開4個用剩餘香水秘技

香水不是和酒一樣越放越醇，越久越香嗎？為什麼還是標上了保存期限？食物過了保存期限，只能進廚餘桶，那麼，過期的香水，還能再噴？還是，就當收藏觀賞用好了。

過期香水可以怎麼用？按圖查看香水達人的建議▼▼▼

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過期香水能再噴嗎？

到底噴灑過期香水，會有什麼後果？美容教主牛爾說：「香水對我來說根本沒有過不過期的問題，只要是自己喜歡的味道，我認為還是可以使用。即便標籤上顯示過了有效期限，但因為香水有70％以上的成分都是酒精，所以過期的香水並不容易腐敗、發霉，只會出現變色或變味，那是因為隨著時間與儲放環境的不同，導致酒精揮發產生香味濃度比例改變。」

牛爾老師自己有將近上千瓶的香水收藏，他說：「香水之所以標上保存期限五年，那是因為廠商規定，但對我來說，香水是沒有保存期限的，只會隨著因為光線與儲存的方式，讓香水變色或是揮發掉。」事實上，香水的主原料是酒精、蒸餾水與香精組成，香精就是精油，精油內因為含有醛和酚這類的成分，基本上就具有很好的抗菌功效。所以香水基本上並沒有過期的問題，只有用得完與用不完的問題。香水公司都希望開封的香水最好三-五年內用完，沒開封的，其實放個十年都不成問題。大部份香水的保存期限均標示五年，這樣消費者比較不會有疑慮，若你擔心使用過期香水會不會對人體造成不好結果，不妨先在手腕內側試噴一下，做個簡單的測試。如果在皮膚上不會有什麼不良反應，那還是可以大膽噴下去。

噴灑香水，可以讓你心情變好，但是說真的，如果不是香水的強烈愛用者，要噴完一瓶香水，其實很難。如果你沒有要收藏香水，但手上真的有好多噴不完或是已過了賞香期限的香水，可以有哪些運用妙招？

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：香水過了保存期限還可以用嗎？五花八門最佳妙用大公開。】