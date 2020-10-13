撰文：黃伊玲
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SOGO thankful week 2020 （SOGO崇光周年慶）今年已改名為「SOGO 35周年賞」，崇光 35周年賞將於本月21日至11月29日舉行，而崇光網上商店（eStore）即日起至10月20日期間，更率先聯同各大美妝品牌推出「線上購物」優惠，多款皇牌產品集結成優惠套裝推出，相信定能滿足喜歡網上購物而又不愛排隊的女生，加上現時疫情變幻莫測，以往「人迫人」的購物攻略早不適用，倒不如在網上消費享盡優惠，感受安在家中輕鬆盡享購物優惠的快樂。筆者整合「必買美妝優惠套裝」清單及網路上熱烈推薦美妝好物以供參考！
一年一度「SOGO 35周年賞」即將於本月21日至11月29日舉行，而崇光網上商店（eStore）更即日起至10月20日期間，在網站推出多款優惠折扣的套裝。(SOGO)
本月開始的「SOGO 35周年賞」除率先在崇光網上商店（eStore）推行多款美妝購物優惠外。另外，崇光銅鑼灣店在本月14日至20日舉行也舉行「SOGO 35周年賞Beauty Pre-Sale」（10月14日只限品牌會員），屆時多個國際美妝品牌，如LANCÔME、CLÉ DE PEAU BEAUTÉ、CLARINS和ESTĒE LAUDER等多達11個美妝品牌，均會在埸提供限定美妝套裝與專業美容諮詢服務。
若在活動期間（10月9日至20日）於崇光網上商店（eStore）購買美妝貨品，更可享有2X SOGO Rewards積分，如已是現有會員的話，單次購物滿淨值HK$2,000，更即可獲贈$100美妝與現金券1張；是次多個受歡迎的美妝品牌也在網上（eStore）推出多款具人氣的產品套裝，想要快速了解更多折扣優惠詳情，以下筆者為大家整合「必買美妝優惠套裝」的名單及網路上熱烈推薦美妝好用產品吧！
ESTĒE LAUDER 皇牌修護精華雙瓶套裝 原價值：$5,046 ︱優惠價：$2,040 （約41折）
ESTĒE LAUDER 皇牌修護精華雙瓶套裝 原價值：$5,046 ︱優惠價：$2,040 （約41折） (SOGO)
升級再生基因修復精華 75ml x 2
升級再生基因修護賦活眼霜 5ml x 3
升級再生基因瞬效修護膠囊 (10顆裝) x 3
生基因修復精華 7ml x 3
升級再生基因修護亮眼精萃 5ml x 2
全效深層淨肌潔面泡沫/面膜 30ml x 2
再生基因雙層銀箔修護面膜 x 2
升級緊緻塑顏嫩肌全效面霜 15ml
升級新生活膚滋養修護晚霜 15ml
微精華原生液 30ml
高清純色魅惑啞緻唇膏 3.5g
秋天天氣乾燥，皮膚容易出現乾紋，特別是眼周較為脆弱地方更易出現細紋，加上現時需長期戴口罩，保持眼睛明亮與眼周肌肉的保養十分重要，ESTĒE LAUDER在崇光網上商店（eStore）推出的皇牌修護精華雙瓶套裝折扣達41折，當中包括是貨裝容量的升級再生基因修復精華 75ml（單枝售價：HK$1,020），質地易推且易吸引，不少乾性肌的女生表示鎖水力極佳，睡醒後皮膚仍感彈力飽滿。而且升級再生基因修復精華更是不同藥妝排行榜的常客，人氣十足﹗
另外，品牌另一皇牌產品—升級再生基因修護賦活眼霜共有5ml x 3（15ml售價：HK$460），眼霜質地順滑，筆者持續用一個星期眼睛四周的皮膚已有明顯改善，而整個套裝單看這兩樣產品都十分值得入手。
【按下圖了解更多】在崇光網上商店（eStore）推出折扣優惠近5折或以下的「美妝優惠套裝」名單
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LANCÔME CLARIFIQUE 極光水 250ml 套裝 原價值：$2,072 ︱優惠價：$1,030 （低於半價） (SOGO)
LANCÔME CLARIFIQUE 極光水 250ml 套裝 原價值：$2,072 ︱優惠價：$1,030 （約5折） (SOGO)
CLARIFIQUE極光水 250ml
CLARIFIQUE極光水 50ml
CLARIFIQUE極光水 50ml
CLARIFIQUE極光水 50ml
CLARIFIQUE極光水 50ml
立體塑顏緊緻水潤日霜 5ml
常言道：「女人是水造的。」相信平日不化妝的女生，她們也會為皮膚作出不同補水護膚步驟，而一枝化妝水更是不可缺，因皮膚缺水會令皮膚變得暗淡無光，更容易出現敏感的情況，而LANCÔME所推出的淨澈亮肌精華水（極光水）更備用日本女生的歡迎，更獲得日本@cosme 綜合大獎（Grand Prizes）2020上半年排行榜的第一名，產品單枝售價為HK$ 720/150 ml，但這個「LANCÔME CLARIFIQUE 極光水套裝」已合共有450 ml的極光水，已價值HK$2,160，而且更包括一個立體塑顏緊緻水潤日霜，真是不得不入手呢！
【按下圖了解更多】在崇光網上商店（eStore）推出拆扣優惠近7折的「美妝優惠套裝」的名單
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【不少女生到日本旅行時亦會參考當地知名的藥妝排行榜而大量囤購藥妝好物—日本藥妝松本清熱賣面膜Top10 最平$2.2 no.1 3D設計勝在貼面】
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