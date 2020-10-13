SOGO thankful week 2020 （SOGO崇光周年慶）今年已改名為「SOGO 35周年賞」，崇光 35周年賞將於本月21日至11月29日舉行，而崇光網上商店（eStore）即日起至10月20日期間，更率先聯同各大美妝品牌推出「線上購物」優惠，多款皇牌產品集結成優惠套裝推出，相信定能滿足喜歡網上購物而又不愛排隊的女生，加上現時疫情變幻莫測，以往「人迫人」的購物攻略早不適用，倒不如在網上消費享盡優惠，感受安在家中輕鬆盡享購物優惠的快樂。筆者整合「必買美妝優惠套裝」清單及網路上熱烈推薦美妝好物以供參考！

一年一度「SOGO 35周年賞」即將於本月21日至11月29日舉行，而崇光網上商店（eStore）更即日起至10月20日期間，在網站推出多款優惠折扣的套裝。(SOGO)

本月開始的「SOGO 35周年賞」除率先在崇光網上商店（eStore）推行多款美妝購物優惠外。另外，崇光銅鑼灣店在本月14日至20日舉行也舉行「SOGO 35周年賞Beauty Pre-Sale」（10月14日只限品牌會員），屆時多個國際美妝品牌，如LANCÔME、CLÉ DE PEAU BEAUTÉ、CLARINS和ESTĒE LAUDER等多達11個美妝品牌，均會在埸提供限定美妝套裝與專業美容諮詢服務。

若在活動期間（10月9日至20日）於崇光網上商店（eStore）購買美妝貨品，更可享有2X SOGO Rewards積分，如已是現有會員的話，單次購物滿淨值HK$2,000，更即可獲贈$100美妝與現金券1張；是次多個受歡迎的美妝品牌也在網上（eStore）推出多款具人氣的產品套裝，想要快速了解更多折扣優惠詳情，以下筆者為大家整合「必買美妝優惠套裝」的名單及網路上熱烈推薦美妝好用產品吧！

ESTĒE LAUDER 皇牌修護精華雙瓶套裝 原價值：$5,046 ︱優惠價：$2,040 （約41折）

ESTĒE LAUDER 皇牌修護精華雙瓶套裝 原價值：$5,046 ︱優惠價：$2,040 （約41折） (SOGO)

升級再生基因修復精華 75ml x 2 升級再生基因修護賦活眼霜 5ml x 3 升級再生基因瞬效修護膠囊 (10顆裝) x 3 生基因修復精華 7ml x 3 升級再生基因修護亮眼精萃 5ml x 2 全效深層淨肌潔面泡沫/面膜 30ml x 2 再生基因雙層銀箔修護面膜 x 2 升級緊緻塑顏嫩肌全效面霜 15ml 升級新生活膚滋養修護晚霜 15ml 微精華原生液 30ml 高清純色魅惑啞緻唇膏 3.5g

秋天天氣乾燥，皮膚容易出現乾紋，特別是眼周較為脆弱地方更易出現細紋，加上現時需長期戴口罩，保持眼睛明亮與眼周肌肉的保養十分重要，ESTĒE LAUDER在崇光網上商店（eStore）推出的皇牌修護精華雙瓶套裝折扣達41折，當中包括是貨裝容量的升級再生基因修復精華 75ml（單枝售價：HK$1,020），質地易推且易吸引，不少乾性肌的女生表示鎖水力極佳，睡醒後皮膚仍感彈力飽滿。而且升級再生基因修復精華更是不同藥妝排行榜的常客，人氣十足﹗

另外，品牌另一皇牌產品—升級再生基因修護賦活眼霜共有5ml x 3（15ml售價：HK$460），眼霜質地順滑，筆者持續用一個星期眼睛四周的皮膚已有明顯改善，而整個套裝單看這兩樣產品都十分值得入手。

【按下圖了解更多】在崇光網上商店（eStore）推出折扣優惠近5折或以下的「美妝優惠套裝」名單

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LANCÔME CLARIFIQUE 極光水 250ml 套裝 原價值：$2,072 ︱優惠價：$1,030 （低於半價） (SOGO)

LANCÔME CLARIFIQUE 極光水 250ml 套裝 原價值：$2,072 ︱優惠價：$1,030 （約5折） (SOGO)

CLARIFIQUE極光水 250ml CLARIFIQUE極光水 50ml CLARIFIQUE極光水 50ml CLARIFIQUE極光水 50ml CLARIFIQUE極光水 50ml 立體塑顏緊緻水潤日霜 5ml

常言道：「女人是水造的。」相信平日不化妝的女生，她們也會為皮膚作出不同補水護膚步驟，而一枝化妝水更是不可缺，因皮膚缺水會令皮膚變得暗淡無光，更容易出現敏感的情況，而LANCÔME所推出的淨澈亮肌精華水（極光水）更備用日本女生的歡迎，更獲得日本@cosme 綜合大獎（Grand Prizes）2020上半年排行榜的第一名，產品單枝售價為HK$ 720/150 ml，但這個「LANCÔME CLARIFIQUE 極光水套裝」已合共有450 ml的極光水，已價值HK$2,160，而且更包括一個立體塑顏緊緻水潤日霜，真是不得不入手呢！

【按下圖了解更多】在崇光網上商店（eStore）推出拆扣優惠近7折的「美妝優惠套裝」的名單

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