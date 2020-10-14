眾所周知女星范冰冰是面膜狂人，對護膚自有一套心得的她，曾分享自己在時間許可的情況下，一天會敷兩塊面膜，甚至有傳她一年敷掉700張面膜，數量驚人。然而勤敷面膜是否真的有效，大家對面膜又存在怎樣的誤解呢？敷面膜常見的5個地雷，馬上為你揭開！

敷面膜做錯步驟，肌膚會越敷越差？（范冰冰@微博）

敷面膜常見5個護膚誤解

#誤解一：最好天天敷面膜？

想要吹彈可破的肌膚，每日敷面膜真的有用嗎？肌膚吸收營養的程度有限，許多皮膚科醫師都不推薦每日敷面膜。面膜的原理是讓肌膚在半封閉的狀態下吸收精華，若頻繁使用或者一日内敷幾次面膜，反而造成肌膚的負擔。另外，面膜内會添加防腐及抗菌劑，若天天敷面膜會造成過量吸收這些成分，增加過敏風險，出現泛紅、敏感、刺激等不適狀況。

女星鍾欣潼曾在小紅書上分享自己敷面膜心得，她提及化妝老師提醒她每天敷面膜反而容易「爛面」，因為肌膚變得十分水潤之餘，透氣性也會變弱，長期下去便會無法適應乾燥環境，導致自我抵抗力差，因此每天敷面膜的負面作用更大。一般情況下，建議一周内敷1至3次面膜即可。

鍾欣潼（阿嬌）經常在小紅書上分享保養心得。(q_gill@IG)

#誤解二：妝前敷面膜能讓妝容更貼服？

許多人習慣在化妝前敷面膜，為了讓肌膚能在短時間内快速補水提亮，讓底妝更加服貼，但是這個方法卻是錯誤的！台灣知名美妝大師張景凱（小凱老師）指出在敷完面膜後，臉上會殘留許多精華液，反而會令底妝上妝時容易結塊，或更容易脫妝。另外彩妝内的刺激成分也會更容易乘虛而入，長久來説對皮膚的傷害很大。他推薦妝前補濕可以選擇用化妝水濕敷這個方法，平時則要做好保濕保養程序。

小凱老師是台灣知名的美妝大師。（kai_makeup_@IG）

#誤解三：面膜敷久一些能幫助吸收？

許多人為了打造「水光肌」，誤以為敷面膜敷得久一些就能吸收更多精華。事實上，當敷面膜一段時間後，肌膚已吸取足夠水分，時間越久反而會出現「回流」狀況，因此面膜敷得越久，皮膚反而會變得越乾。通常建議敷面膜時間不要超過20分鐘。

敷面膜時千萬不要超過20分鐘。（sulwhasoo.hongkong）

【敷面膜護膚誤區，小心注意！】（點閱下圖查看）

敷面膜最有效的正確步驟

【敷面膜最有效步驟】：（點閱下圖查看）