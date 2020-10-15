化妝是一門需要練習和技巧的學問。化眼妝時人人都畫眼影，但不是人人都能畫好眼影！塗抹眼影看似簡單的步驟，但若下手稍重或用錯方法，便會讓眼睛看上去像被人「打腫」一樣，鬧出笑話！手殘星人該如何畫好眼影，新手畫眼影常見的錯誤方法又是什麼呢？

化妝時新手怎樣畫眼影才能打造迷人眼妝呢？（etudeofficial@IG）

畫眼影4個常見錯誤示範

有時女生們趕著化妝出門，常常將眼影隨意塗抹幾下在眼睛上，不細心暈染眼影很容易讓眼睛看上去「髒髒的」！新手畫眼影總是弄巧成拙，想要畫成迷人閃亮的眼妝，就必須避免畫眼影的幾個誤區，即使是手殘星人也能輕鬆掌握，畫出迷人大眼！

畫眼影時新手常常會因下手過重變成「熊貓眼」。（Kelly Sikkema/Unsplash）

【畫眼影時4個常見眼妝誤區，新手必看！】（點閱下圖查看）

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秋冬眼影推薦：日落色系成年度大熱

轉眼又迎來林寒澗肅的秋冬季，飽和度高又自然的日落色系眼影最適合秋意盎然的天氣！近年人氣超高的日落色系眼影在日本、韓國及歐美都十分流行，棕色、磚紅色、紫色等暖色調眼影打造可溫柔可嫵媚的妝容，無論是學生還是上班族，價錢從低至中等都一定有盒眼影盤適合！

今季最流行的眼影盤有哪些呢？（etudeofficial@IG）

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