SOGO 週年慶以往稱SOGO 崇光感謝祭2020（Sogo thankful week 2020），今年已改名為「SOGO 35周年賞」，將於21/10開始Part 1優惠，多款化妝品與護膚品均大量減價，包括：SK-II、Kiehl's、NARS、La Mer和CLARINS等。不少化妝品與護膚品套妝也設限量購買與指定的購買日期，不想錯過入手機會的話，以下為大家整理值得入手的護膚品、化妝品與身體護理產品的優惠套妝清單，方便女生盡享SOGO 感謝祭的優惠。

SOGO 35周年賞最為人關注的當然是折扣有多大，除了要抵買，更要選對好用、有口碑的產品﹗在以下精選套裝內，SK-II的R.N.A.立體緊緻精華霜成功通過生物科技公司「水中銀」的生物毒性測試，被評為不含雌激素的安全面霜；網紅李佳琦在小紅書力推的Guerlain的蜂皇系列，LAURA MERCIER蜜粉是台灣UrCosmeo網民評鑑美妝賞定妝產品的NO.1，碎粉如爽身粉，減少面部黏附麈埃；橫掃多個化妝水排行榜的IPSA流金水；一推出旋即洗版的Gucci復古唇膏彩妝。個個都是話題產品，在SOGO 35周年賞推出強勁優惠：

▼▼▼【點擊圖片】SOGO 35周年賞重點話題護膚、化妝品折扣▼▼▼

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除以上話題產品，還有以下更多選擇：

▼▼▼【點擊圖片】SOGO 35周年賞抵買護膚套裝折扣：SK-II、La Mer 7折▼▼▼

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▼▼▼【按圖看】SOGO 35周年賞抵買化妝品套裝折扣：Gucci人氣復古唇膏套裝低逾6折▼▼▼

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▼▼▼【點擊圖片】SOGO 35周年賞抵買身體護膚套裝折扣：L'occitane皇牌64折▼▼▼

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同場加映：

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