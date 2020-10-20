SOGO 崇光感謝祭2020（現已改名為SOGO 35周年賞）將於21/10開始Part 1優惠，各大美妝品牌陸續推出皇牌化妝品與護膚品的折扣優惠套裝，多款化妝品與護膚品均大量減價，包括：SK-II、Kiehl's、NARS、La Mer和CLARINS等。不少化妝品與護膚品套妝也設限量購買與指定的購買日期，不想錯過入手機會的話，以下為大家整理值得入手的護膚品、化妝品與身體護理產品的優惠套妝清單，方便女生盡享SOGO 感謝祭的優惠。