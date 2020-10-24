無印良品（MUJI）獨特的簡約又樸素風格，一直深受廣大女生的喜愛。除了零食、文具、服裝和家居用品備受推崇之外，無印良品（MUJI）的美妝用品也受到日本女生們喜愛，當中的18款護膚及化妝品更是一直熱賣大受好評，香港女生務必跟著入手！

無印良品（MUJI）的化妝及美容產品也有口皆碑，大受日本女生好評。（IG@muji_global）

無印良品（MUJI）的美妝物種類眾多，除了護膚品、化妝品之外，還有很多實用性的美妝小工具，許多人氣產品在日本Twitter、Instagram和各大美妝網站都掀起熱題，更是經常被日本女生搶購一空。當中最備受讚賞的就是無印良品（MUJI）專爲敏感肌設計的護膚品系列，包括化妝水、乳液、洗面啫喱等等，主打無香料、無色素、無酒精成分，讓敏感肌女生也可安心使用。以下就為大家集合了日本女生最喜愛的18款無印良品（MUJI）美妝品，香港女生跟著入手準沒錯了！

▼▼▼【無印良品（MUJI）18款人氣熱賣化妝及美容好物】▼▼▼

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日本女生重點力推：無印良品（MUJI）敏感肌爽膚水

無印良品（MUJI）敏感肌爽膚水，在日本各大社交網絡和美妝網站都掀起話題，人氣驚人，甚至被稱爲「國民化妝水」，是日本女生人手一支的護膚品。首先在包裝方面，這支化妝水貫徹了無印一貫的簡約風，瓶身甚至使用了環保材料，值得讚揚；另外不少敏感膚質的用家表示這支爽膚水除了保濕力高之外，還可以修復暗瘡和減退紅腫問題，長期使用皮膚會變得平滑，改善膚質效果明顯！加上性價比極高，約港幣$100已經有400ml容量，可以使用幾個月時間，難怪成爲日本女生不可或缺的看家好物。

無印良品（MUJI）敏感肌爽膚水(高保濕) HK$100/400ml（MUJI）

▼▼▼【無印良品（MUJI）敏感肌爽膚水使用前後對比照】▼▼▼

日本女生重點力推：無印良品（MUJI）溫和潔面啫喱

除了無印良品（MUJI）敏感肌爽膚水之外，這支溫和潔面啫喱也是備受日本女生推崇的好物，當中添加的天然潤澤成分杏桃汁及桃葉精華具有護膚的作用，除了可以當作日常使用的潔面產品之外，還有卸妝的功能，一些簡單的唇彩、眼妝、粉底等都可以輕鬆卸掉，但是强力防水型的眼綫或者睫毛膏就未能完全卸走，最好還是使用眼部專用的卸妝液。用家表示這款潔面啫喱不會刺激皮膚，而且使用後皮膚感覺很潔淨清爽，絲毫緊綳感都沒有，洗面的時候還會聞到淡淡的柑橘香味，讓人心情愉快。

無印良品（MUJI）溫和潔面啫喱 HK$50/120g（MUJI）

▼▼▼【無印良品（MUJI）溫和潔面啫喱卸妝效果】▼▼▼

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