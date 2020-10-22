章子怡近日產後復出成為焦點，誕下第二胎後的她雖氣場依舊，但容貌卻被指衰老不少，髮線嚴重上移，臉上的「皺紋」尤其顯眼。網民也不禁慨嘆做媽媽真是偉大，也太摧殘女人的青春了！為逆轉變老的命運，天價的抗皺、抗衰老產品又是否真的有用？

章子怡生下兩胎湊成一個「好」字。（章子怡微博）

章子怡生完二胎產後復出參加活動時，沒有精修過的真實圖片，把眾人嚇倒了。章子怡昔日的樣貌身材和演技，都是在圈中數一數二，更有「國際章」的名號，但近日大家所見的章子怡，卻是有著非常高的髮際線，明顯受到產後脫髮問題困擾。雖然臉上化上精緻妝容，但也是掩蓋不住憔悴。

章子怡產後復出活動照片經過修圖才「出街」，臉容比真實情況年輕緊嫩得多，但亦明顯可見髮線嚴重上移。(vcg)

▼▼▼【章子怡未Ｐ圖真實面貌】▼▼▼

網民看到章子怡產後的樣貌，也不禁指她「整塊臉都垮掉了」，面上的印弟安紋、皺紋明顯，衰老痕跡連化妝都拯救不了，感慨說昔日魅力四射的國際女神，就像是老了10歲般。章子怡生下兩胎的犧牲和變化，讓人看得憐惜心疼。「紋」永遠是女人的大敵，章子怡臉上致命地顯老的「印弟安紋」又是什麼?

▼▼▼【超顯老的「印弟安紋」，立即自測！】▼▼▼

BBC美容節目拆解美容真相

英國廣播公司（BBC）踢爆了許多美容真相！(《The Truth About Looking Good》截圖)

沒有女人不怕老，回想一下，每天圍繞你生活中的美容用品有幾多？洗面膏、爽膚水、保濕霜、美白精華、抗皺精華、面膜、防曬……但又有否認真了解過，這些產品真的如你所想般「有用」嗎？

筆者最近看了由英國廣播公司（BBC）製作的美容節目－《The Truth About Looking Good》，節目裡面通過科學實驗告訴了我們許多美容的事實真相。主持人兼美容記者Cherry Healey聯同大學研究團隊、美容專家及自願參與研究實驗的測試者，進行了一系列的美容研究測試，探究女士們日搽夜搽、深信不疑的美容產品，真的是否如聲稱的一樣有實際的功效。看畢後才發現了自己一直以來都花了許多冤枉錢！

拆解美容真相一：越貴的保濕霜，成份和效用就越好？

保濕霜價錢往往令消費者有一種「平野冇好野，貴就等於好」的潛在觀念。(《The Truth About Looking Good》截圖)

各大美容品牌主打矜貴的成份的保濕霜也愈出愈多，好像有黃金、魚子、胎盤素等各種看似很「昂貴」成份，讓大眾產生一種越貴就等於成份愈高級、效用愈好的潛在觀念。但事實又是否如此？

考慮到很多人以為「平野冇好野，貴就等於好」的這一點，主持人Cherry和謝菲爾德大學合作進行了一項實驗，邀請了25名皮膚狀況健康的測試者，測試者被分成Group A、B和C三組，每組被分派其中一款隱藏了品牌的暢銷保濕面霜，一日使用兩次，並進行為期三星期。在此期間，所有測試者只能把面霜塗於半邊臉之上，另一邊臉什麼都不塗；三個星期之後再回到實驗室進行皮膚測試。

美容保濕霜實驗中的測試者被分成三組，在不知品牌的情況進行試用。（《The Truth About Looking Good》截圖）

▼▼▼【BBC美容節目中所測試的三款高、中、低價位保濕面霜】▼▼▼

美容實驗結果：三款測試產品中 平價保濕品更有效

皮膚測試在於保濕面霜，對於保濕效果和皮膚健康之間的成效，透過數據反映它們在防止水分流失和改善乾燥方面的表現。實驗結果顯示，在保濕方面，價錢最平的Nivea Soft和Clinique兩款保濕面霜顯著地提供了最大程度的改善，表現最佳，而最貴的Embryolisse的表現反而是最差。

謝菲爾德大學的Dr. Simon Danby強調說，保濕面霜的效用高與否，主要取決於成份中保濕劑的含量，而其中在護膚品中最常見的就是甘油（glycerin），可是最貴的Embryolisse面霜，當中的甘油含量正是最少，保濕效果的表現固然也是最差。

護膚品中成份在標籤上的排名位置愈前，則代表含量愈高。(《The Truth About Looking Good》截圖)

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另外，在皮膚健康方面，專家小組認為三款保濕面霜在任何測試者的外觀上，並沒有觀察到有所變化。Dr. Simon Danby也補充說，沒有證據顯示使用長期使用保濕面霜會有抗衰老的作用。雖然測試只是透過少數人來進行，不過在購買護膚品時，成份確是首要值得留意的地方，對於捨得買貴價護膚品的女生，也不要盲目地相信「一分錢一分貨」而浪費金錢。學會看護膚品成份，一定會發現到「平野也會有好野」！成份在標籤上的排名位置愈前，則代表含量愈高。

拆解美容真相二：皮膚衰老和長皺紋是因為「年紀大」？

普遍人都會認為，隨著年齡增長，皮膚就會衰老和長皺紋。但是原來導致衰老和長皺紋的最大元兇，其實就是在日常生活經常接觸到的陽光！猛烈的陽光會傷害皮膚雖然不是什麼新鮮事，不過紀錄片裡所揭示的真相，可會是超乎你所想像。據皮膚科醫生及教授Dr. Chris Griffiths所指，大約高達75%形成皺紋和衰老的原因是陽光所致，而相比起吸煙污染和不良的生活作息等因素對皮膚的破壞性，只是佔了一小部分。

皮膚科醫生指高達75%形成皺紋和衰老的原因是陽光所致。(《The Truth About Looking Good》截圖)

大家或許都應該知道，在陽光之中存在著紫外線。而紫外線其實是再分為長波紫外線(UVA) 和短波紫外線(UVB)。UVB會令皮膚曬傷，而UVA卻會導致皮膚曬黑和衰老。紀錄片裡以一名40歲的女巴士司機Jill為案例，用顯微鏡和皮膚測量儀器，以檢測她的衰老和皺紋的情況。即使是長期處於車廂之內，但Jill比較靠近窗邊的右邊臉，皺紋和衰老的情況明顯地比左邊臉更為突出。Dr. Chris Griffiths解說是因為長波紫外線(UVA)可穿透玻璃傷害皮膚。所以不只是室外，即使是室內UVA對皮膚的傷害也是無處不在。

紀錄片裡以一名40歲的女巴士司機Jill為案例，即使是室內UVA對皮膚的傷害也是無處不在。(《The Truth About Looking Good》截圖)

Dr. Chris Griffiths道出了一個令人驚訝的真相，就是如果一個人從出生起，就不怎麼接觸陽光的話，他出現皮膚衰老和皺紋的情況，竟然是要大概去到80歲的時候才出現！原因是皮膚內的彈性纖維蛋白質（原纖維蛋白）能夠為皮膚提供支撐，但當陽光日積月累地破壞它時，皮膚就會失去了彈性及支撐力，導致下垂和皺紋出現。

要減慢衰老和皺紋的出現，每天要使用含高SPF的防曬霜以抵禦UVB以及4星以上的抗UVA防曬產品。《The Truth About Looking Good》截圖)

但作為一個正常人，又怎可能因為怕老而不見天日？更何況我們也需要接觸到陽光，才能使身體產生足夠的維生素D水平。專家建議如果我們想要保護皮膚，減慢衰老和皺紋的出現，每天要使用含高SPF的防曬霜以抵禦UVB以及4星以上的抗UVA防曬產品來防止肌膚老化。即使在陽光不猛烈的冬天，也不要忽略使用防曬！

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當皺紋已經出現又可以怎樣做？

維生素A被視作有效解決皺紋問題的成份。(《The Truth About Looking Good》截圖)

專家意見及實驗結果：防曬霜及維生素A有效抗衰老及改善皺紋

大家無需要再花時間亂試抗皺產品，顧問皮膚科醫生Dr. Anjali Mahto紀錄片裡提到維生素A (又稱視黃醇)成份的護膚產品可改善皺紋問題。她建議若想對抗皺紋問題，可首先使用含有0.1%維生素A的產品，並觀察皮膚在用後有否不良反應，然後再逐漸增加用量。如果皮膚只有少許的刺激反應，讓皮膚適應了數個月後可增加到0.3%或0.5%的用量，直至皮膚完全適應可使用1%的維生素A產品。儘管維生素A被視作有效解決皺紋問題的成份，不過使用時有發紅、過敏和刺激的風險，使用時要小心謹慎。總括節目裡專家所言及實驗結果，只有防曬霜及維生素A的產品，才能有效對抗衰老和皺紋。

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