2020秋冬粉底｜盤點7款各大品牌最新粉底液　尋找命定底妝神器

美容手帳
撰文：
最後更新日期：

粉底液仍是多數女孩畫底妝的首選，隨著季節改變，各大美妝品牌 Chanel、SUQQU、Lancôme、Shu uemura…...也紛紛推出強調服貼保溼又夠持妝的光澤型粉底液，透過這篇不論乾肌、混合肌、油肌都能找到專屬的命定底妝。

講到底妝，多數女孩還是最愛粉底液，2020年秋冬有許多粉底新品，包含CHANEL、SUQQU、Lancôme、Shu uemura、Clé de Peau、妝感的主流是光澤，但針對乾肌、混合肌、油肌卻有不同的光澤訴求。

Vogue請來人氣KOL心甜為大家開箱試色，看完本篇和影片，相信每種膚質的女孩都能找到屬於自己的命定底妝。

7款2020秋冬粉底開箱試色（按圖查看）▼▼

+16
+16
+16

【相關文章．按圖放大率先預覽】化妝品推介｜12款專櫃氣墊粉餅推薦！CHANEL氣墊粉餅塑造如素顏般▼▼

+11
+11
+11

【相關文章．按圖放大率先預覽】【化妝品冷知識】碎粉用途不只定妝！六個小貼士：眼睫毛打底膏？▼▼

+3
+3
+3
【武漢肺炎】甩粉底污染口罩？四大要點讓底妝持久控油、不長粉刺
化妝品推介｜12款專櫃氣墊粉餅推薦！CHANEL氣墊粉餅塑造如素顏般
【彩妝知識】礦物粉餅、碎粉產品防曬效果成疑　油肌要小心用量
【化妝提亮】不用濾鏡！推薦6款Highlight粉餅　打造IG女神反光肌
夏天一出門就溶妝？日本化妝師教你5招「超持久妝容定型術」
5種化妝品「隱藏功能」　眉筆可改唇形？碎粉可以做睫毛底膏？
【化妝品清潔大法】除菌之餘更避免爛臉：依樣要一個月要換一次
【化妝品冷知識】碎粉用途不只定妝！六個小貼士：眼睫毛打底膏？

延伸閱讀：

86%保濕精華添加、最遮瑕的光澤粉底、粉持久氣墊版...每支都超有看點！2020春夏【底妝新品】一次出列。

2020年精選專櫃【氣墊粉餅】開箱評比！完美遮瑕、超持久、黑馬熱賣一次出列。

【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：【2020秋冬粉底盤點】乾肌、混合肌、油肌都能找到命定底妝。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。