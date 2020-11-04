洗頭水是日常重要的護理品，入秋頭髮容易出現乾燥痕癢、毛躁打結與脫髮問題外，最令人尷尬是出現頭皮屑。市面洗頭水選擇眾多，定價有貴有平，標榜的功用亦大為不同，究竟哪一款洗頭水最值得入手？

市而上洗髮水產品眾多，有些洗髮水標榜是鎖色、色脫、順滑滋潤等，但功效是吾如標明所說也不得而知了。(30s.kitchen@IG)

「2020年下半年最受歡迎的洗頭水Top10」榜單

頭髮是由角蛋白纏繞形成的結構，平日吹頭、燙髮與染髮也會對頭髮造成不同程度的傷害，女性與比起男性較喜愛留有長髮，髮尾通常比較粗糙，甚至出現開叉與打結，面對市面眾多不同功能的洗頭水時，普遍也出現選擇困難症。

有見及此，日本美容網站《Ozmall》便綜合日本髮型美容師推薦的「2020年下半年最受歡迎的洗頭水Top10」榜單，當中有份上榜的洗頭水產品更是市面上常見的開架品牌，但卻做到出奇不意的功效，而轉季想入手新一批洗頭水的女生，不妨參考以下所釋出的洗頭水推薦名單吧！

▼▼▼【按圖看】日本髮型美容師推薦「2020年下半年最受歡迎的洗頭水Top10」榜單▼▼▼

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購買洗頭水前，最好先了解自己屬於哪一頭皮類型，然後挑對洗頭水後，便可將洗髮水的功效發揮到最大，例如屬於油性頭皮（即洗髮後未足一天，便可看見毛髮上有明顯的油光，甚至出現油膩與塌陷的問題）也不應選擇一些過度滋潤的洗頭水，但不管是哪一種頭皮類型，最好選擇清潔力適中的洗頭水，儘量避免選擇含刺激頭皮物質或成份的洗髮水。

同場加映：

入秋天氣乾燥，需要更換合適的洗頭水，避免頭皮痕癢或產生過量頭皮屑等，除日本美容師推薦的洗髮水Top10榜單外，日雜《LDK》實測市面上20款洗頭水與護髮素作評分，女生亦不妨參考。（延伸閱讀）▼▼▼

▼▼▼【按圖看】10款獲得B級分數的洗頭水及護髮素▼▼▼

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▼▼▼【按下圖了解】3款獲得A級分數的洗頭水及護髮素▼▼▼

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資料來源：《Ozmall》