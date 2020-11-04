SOGO 週年慶Part 2於11月4日至11月17日展開，如在SOGO 週年慶Part 1未買到心水美妝，SOGO 週年慶Part 2也有很多同樣吸引抵買的美妝套裝。包括：Kiehl's、Estée Lauder、Origins、SK-II、Clarins、Shiseido等，編輯嚴選SOGO 週年慶Part 2中20套抵買兼好用的美妝套裝，記得留意限定日子及指定SOGO分店﹗

SOGO 週年慶Part 2的優惠浪潮絕不輸SOGO 週年慶Part 1，優惠亦有所不同，折扣大固然吸引，更要選對好用產品，以下精選20套美妝便包含坊間備受好評的面霜、精華、化妝水、粉底等，如在日本@cosme人保濕面霜十大排行榜中，奪第二名的Kiehl’s特效保濕乳霜，及同是Kiehl’s的超級精華亦入選台灣UrCosme 2020年上半年的新秀賞，網上洗版力強更被封「神力小紅瓶」。Origins靈芝菇菌抗逆健膚紓緩水亦是出名抗敏舒緩肌膚的好物﹗FRESH皇牌紅茶精華水獲網紅李佳琪推薦，被稱是抵禦環境污染的神器等等。都在SOGO 週年慶Part 2有優惠。

▼▼▼按圖看SOGO 週年慶Part 2中20套抵買兼具話題的美妝套裝▼▼▼

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SOGO 週年慶是入手昂貴美妝品的黃金時機，特別是護膚成分濃度最高又最貴的精華液，正價動輒千元，小資女生絕不輕易入手，哪些精華是最受女生歡迎，同時在SOGO 週年慶Part 2中有優惠？

▼▼▼按圖看入選台灣UrCosme精華液排行榜十名內，又同時在SOGO 週年慶Part 2有優惠的4款精華液套裝▼▼▼

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選好心水套裝，謹記套裝所屬分店，如你只能到某一家SOGO分店，以下為大家整理銅鑼灣店及尖沙咀店的優惠：▼▼▼

▼▼▼SOGO週年慶Part 2【銅鑼灣店限定】▼▼▼

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▼▼▼SOGO週年慶Part 2【尖沙咀店限定】▼▼▼

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