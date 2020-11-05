@Cosme香港20大熱賣美妝排行　$58潤唇膏再奪冠　平價化妝水上榜

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@Cosme一向都是日本最具知名及權威性的化妝品口碑網站，自從@Cosme落戶香港開設實體美妝品專門店後，更成為一眾香港女生入手日本美容化妝品及護膚品的好地方，在剛過去的10月最受香港女生喜愛的美容好物又是什麼？即看以下剛出爐的@Cosme香港「20大美妝排行榜」！

香港@Cosme為一眾香港女生提供最潮流的日本美妝資訊，並綜合香港區用戶的真實評價作出推介。(romandyou@IG)

香港素人女生好評 @Cosme香港最新美妝排行榜

香港區@Cosme跟日本一樣，每個月都會定期更新當月的美妝排行榜，100%根據香港真實用戶的心得和評價，再分析出最受歡迎的20款美妝產品，所以更有真確性和公信力。這次10月份的榜單綜合了7月到9月的用戶評價和得分再整合出結果，集合精選化妝品及護膚品。在@Cosme香港10月美妝排行榜上，長期好評熱賣的平價潤唇膏、碎粉、化妝水及眼線筆依然搶佔榜單，更有新產品上榜，女生們不妨跟著入手！

▼▼▼【@Cosme香港區十月份「20大熱賣化妝品及護膚品」】▼▼▼

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