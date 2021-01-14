MUJI五樣必入手美妝品！全無化學成分　四色眼影新手也能輕鬆駕馭

無印良品除了方便實用的居家雜貨，以及妞妞們最喜歡的好用文具外，這幾年在美妝保養品方面也不斷推陳出新驚艷整個美妝圈。日本網友更稱讚無印美妝雖落在開架價格，卻擁有專櫃的高品質，保養品更是一旦用過就再也回不去，這回妞編輯要盤點日本社群不斷推坑的5樣商品，而且在香港也都已經買得到囉！

5樣無印良品必入手之化妝品與保養品（按圖細閱）↓↓↓

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1. 保濕力超強：敏感肌爽膚水

MUJI 敏感肌爽膚水(保濕型) 400ml HK$100

這款爽膚水可以說是所有無印保養品愛好者手邊必備的超基本款，使用的原料水來自岩手県釜石、大峰山的天然湧泉，連酸鹼值都和眼淚十分相近，對肌膚幾乎不造成刺激。保濕成分同樣選擇低敏的葡萄柚籽精華，再加上具護膚效果的馬齒莧精華，一方面給予滋潤，一方面施以保護，達到雙重保養效果。

推薦的使用方式如分裝進噴霧罐隨身攜帶，覺得臉部乾燥時適度噴灑；或是以化妝棉沾取後濕敷在容易起屑脫皮的部位。由於這款爽膚水本身無色無味，不用擔心會和其他有香味的乳液或精華液衝突，甚至是洗完澡拿來塗抹身體其他部位也很適合啊。

2. 兼顧卸妝力與滋潤感：溫和卸妝潔面油

MUJI 溫和卸妝潔面油 200ml HK$75

夏季卸妝最怕的就是白天不斷疊擦、補上的厚重彩妝沒有卸除乾淨，累積在臉上導致角質暗沉，甚至引發毛孔阻塞而大爆痘。這種時候推薦使用彩妝溶解力比液狀還更優秀的油系卸妝品，如這款無印良品的溫和卸妝油。

清潔成分來自天然的橄欖油與荷荷芭油，不須多加施力搓揉便可輕鬆包覆髒污；外加滋養配方的杏桃汁及桃葉精華緩解卸妝後的緊繃感，更有幫助肌膚保濕鎖水的效果。有網友便分享用了這款卸妝後，從此省下再另外用洗面乳洗臉清潔的功夫，而且即便是頑固的濃妝也能一次就輕鬆卸除！

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3. 防曬補妝神器：防曬碎粉餅

MUJI 防曬碎粉餅 PEARL, NATURAL SPF33 HK$100

這款碎粉餅也是一款在夏天相當實用的彩妝，不僅本身具有SPF33、PA+++的日常防曬機能，碎粉中適度的吸油成分，也有即便是補妝也不容易越補越厚重的優點。推薦的色號「PEARL, NATURAL」，在肌膚潤色的效果比起同系列另外兩款更傑出，能幫助妞妞們打造自然有氣色的臉龐。

成份裡添加植物性的潤澤成分，如洋甘菊精華、乳油木果脂；保濕成分玻尿酸鈉可防止肌膚水分因高溫快速流失，在夏季補妝時可以說是不可或缺的一樣秘密武器。

4. 包色才是正解：四色調色眼影

MUJI 四色調色眼影 HK$75

雖然妞編輯很想從4色眼彩5個色號的粉棕、全棕、紅梅、棕、橘棕中，單獨選一款出來介紹，但發現每一盤都完全沒有用不到的雞肋顏色，實在是很想建議就全部包下來啊！4色眼彩系列完美囊括「大地」、「粉嫩」、「珊瑚」等熱門的眼影色調，尤其又將打底色、重點色、中間色分得清清楚楚，保證就算是剛入門彩妝的妞妞們都能快速上手，完全不怕踩雷！

從粉質和顯色度來看，因為含有適度油脂成分，因此不會有惱人的飛粉問題；顯色度的話和其他日系彩妝一樣可能還是無法達到一抹就有的程度，這時適度使用手指去疊擦，顯色效果就會更明顯囉。

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5. 打造傳說中的透明感：碎粉餅

MUJI 碎粉餅 LUCENT WHITE HK$100

最後介紹的碎粉餅，除了發揮碎粉應具備的控油效果，尤其是LUCENT WHITE這款也非常適合用來做局部打亮，塑造出肌膚晶瑩透亮的光采感。網友的心得中就有提到它的亮澤感不是那種「我有上打亮」的強烈主張，而是以十分細緻的微粒反射出臉部自然明亮度，並且還能抑制臉部油脂過剩分泌造成的泛油光。

包含這塊粉餅，所有的無印彩妝與保養品都堅持不用礦物油、化學合成香料以及酒精成份，為了就是盡可能讓所有膚質的消費者皆可安心使用，這點也是妞編輯覺得相當貼心的產品設計。

以上介紹了無印良品5樣必入手之化妝品與保養品，而且在香港的網路商店與實體店也都有同步販售，一直以來對入坑他們家彩妝猶豫不決妞妞們，不妨就先從這些在日本也當紅的Item開始下手吧！

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【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】