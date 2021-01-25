護膚｜爛面重生？英化妝師親授簡單7招　不做Facial也能治好暗瘡

撰文： VOGUE Taiwan 最後更新日期： 2021-01-25 15:01

英國化妝師Ivana Kostova從11歲就飽受痘痘困擾，中間她求助各式各樣的皮膚科都沒效，最後在五年前，徹底轉變生活習慣，靠著這七個好習慣，Ivana Kostova最後不化一毛錢就治好滿臉痘，重拾自信心。

來自倫敦的化妝師、24歲Ivana Kostova最近在IG分享自己之前大爆痘的素顏照、引發討論更獲得英國媒體的報導，她的抗痘之路從11歲開始，即使身邊的朋友過了青春期就不再長痘痘，但Ivana的痘痘隨著年齡增長，只有越來越糟糕。當然她也嘗試過各式各樣的痘痘治療、包含果酸煥膚、塗痘痘藥膏、吃口服抗生素等，花了將近1萬英鎊都沒效，最後只有吃口服A酸才出現效果，但A酸卻也出現嚴重副作用，「我全身肌膚變得非常乾，乾到有時候覺得自己像蛇，不斷在脫皮。」

五年前，她決定不再靠任何治療，而是改變生活習慣，沒想到神奇的事發生了，她的痘痘開始變少、肌膚狀況也越來越穩定，甚至向"很好"的狀態前進，「原來不需要花大錢，就能改善肌膚狀態，如果在我身上有效，搞不好任何有痘痘困擾的人都可以試試。」Ivana表示。

靠著七個好習慣，Ivana Kostova不化一毛錢治好滿臉痘。（按圖查看）▼▼▼

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透過分享自己的爆痘素顏照，Ivana Kostova也希望傳達一個理念，希望大家都能接受真實的自己。「因為痘痘問題，讓我從12歲就開始學會拍完照要美肌、套濾鏡，我認為只有將美化過的圖片上傳，才能讓大家接受我、喜歡我。」「但2020的現在，越來越多人強調Real Me，生活一定會有瑕疵，即使我肌膚變好了，依然會有小狀況發生，但我不會再感到萬分焦慮，我會告訴自己這就是我、真實的我。」希望我們都能用最真實的姿態活著！真實，是釋放你的人生，找到天賦最美的路徑。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：花1萬英鎊煥膚、吃A酸都沒效！英化妝師分享7個「不花錢好習慣」治好滿臉痘】