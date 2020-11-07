【去水腫按摩法】不少女生也受水腫困擾，早上起床臉部容易浮腫，其實只要按壓臉部3分鐘，便可幫助排走毒素，促進血液循環並達到去水腫的效果。以下4步去水腫按摩法簡單易學：

早上起床總是面腫腫？不妨花三分鐘進行臉部按摩，配合按摩油收緊緻之效。（IG@innisfreeofficial）

每天早晚花3分鐘進行臉部按摩，有助改善肌肉鬆弛下垂的情況，減淡及預防額紋，令輪廓更立體。除了按面，按摩頸部淋巴位置亦可促進排水排毒，更有效塑造細緻的線條。

▼▼▼按圖看三分鐘去水腫按摩步驟▼▼▼

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進行瘦面去水腫按摩法時，亦要留意所用的按摩工具，各類材質的按摩工具對人體都有不同功效，但有一類則沒有特別效能，購買時要注意。

▼▼▼按圖看各款按摩工具於《神農本草經》上記載的不同功效▼▼▼

按摩時最好搭配按摩油，減輕摩擦程度。各類護膚油的濃度不同，最重要的是必須配合自己的肌膚類型，避免阻塞毛孔，形成粉刺暗瘡。一般來說，油性肌膚應選用清爽易吸收的荷荷巴油、葡萄籽油、向日葵油；乾性膚質則建議選用較滋養的橄欖油、牛油果油、堅果油等；混合性膚質可以用延展性好的甜杏仁油、杏桃核油、芝麻油等。按摩後輕按幫助吸收，如果不喜歡太油膩的感覺可以紙巾輕輕印走。

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