近日日本藥妝店Tomod's台灣部聯同日本美妝實測評論雜誌《LDK the beauty》,分別在市面上眾多的洗臉產品、化妝水、乳液、唇膏、胭脂、卸妝凝膠和洗髮護髮產品中,集結出2020年「零負評、最實用的美妝護膚品」頭10位名單,當中有份上榜的美妝與護膚品除深受日本女生歡迎,有些美妝與護膚品更是香港小資女日常愛用的護膚好物,價錢亦十分親民小資。

日本美妝雜誌《LDK the beauty》不時會抽取市面上眾多的化妝品、護膚品與身體護理產品進行實測點評,加上評價正反面亦有,所以日本女生在購買美妝品與護膚品時也會參考雜誌的點評。(nakagawa.corporate@IG)

日本美妝雜誌《LDK the beauty》不時會抽取市面上的化妝品、護膚品與身體護理產品進行實測點評外,還會定期訪問與調查當地女生愛用與推薦的美妝護膚好物,加上《LDK the beauty》亦會如實評價不好用的美妝產品,並不只一面倒推介好用的美妝產品,所以《LDK the beauty》雜誌在日本備受女生歡迎,亦是女生們入手美妝產品前的參考指標。

人氣藥妝店Tomod's是不少香港女生到日本「血拼」的集中地之一,店內售賣各式各樣的洗臉產品、化妝水、乳液、唇膏、胭脂、卸妝凝膠和洗髮護髮產品等。(tokyo_retail_things@IG)

是次《LDK the beauty》更攜手人氣藥妝店Tomod's合作,嚴格實測與點評10款在2020年譽為「最實用、零負評的美妝與護膚品」頭10位榜單,部分產品更被《LDK the beauty》點評為價格小資,效用卻能媲美專櫃品牌質素的美妝與護膚品,加上部分美妝品在香港市面上亦常見易買,推薦大家在購買美妝與護膚好物時可參考以下的名單!

▼▼▼【按圖看】《LDK the beauty》與藥妝店Tomod's綜合點評,推出的2020年「零負評、最實用的美妝護膚品」Top10位 榜單▼▼▼

資料來源:《LDK the beauty》