【木棘証人】由張曦雯（Kelly）、羅子溢（前名：羅仲謙）及韋家雄主演的劇集《木棘証人》，由張曦雯擔任女主角再次人氣急升，張曦雯不時在社交平台大曬拍攝花絮以及生活照，原來女神也曾經高達147磅？

張曦雯早前發布自拍照，被一名網友抨擊她皮膚毛孔大。(kelllycheung@Instagram)

身高175cm的張曦雯，有着苗條身形與一雙長腿。除了身形上富有優勢，其貼地性格亦受網民欣賞，先是過往於直播打機時爆出英文粗口，亦無懼在社交平合展露素顏；同時於早前發布自拍照，被一名網友抨擊她皮膚毛孔大，張曦雯以英文回應：「maybe you’re used to seeing photos photoshopped with smoothing filters.. pores are normal（或者你看慣有濾鏡的相片，有毛孔很正常）。」，引來不少網友讚好，直指真性情。

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減肥修身奉行均衡飲食、不戒口原則

16、17歲時的張曦雯達147磅，自小在美國的她而言，美食才是一切；曾於接受媒體訪問時表示，自己的食量比很多男性大，特別愛吃漢堡包、薯條及薄餅，認為人生應該是想吃便吃。張曦雯後來嘗試過多種減肥方法，如不吃東西、蔬果汁代餐和只吃烚煮食物，認為容易肚餓又易反彈，故還是選擇以健康方式修身。

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吃肉減澱粉？營養師建議 「口痕」以牛奶、乳酪補給

張曦雯會減少進食加工食物，而且如果吃肉的話，便會減少攝入澱粉質；英國和澳洲註冊營養師楊蒨珩（Stephanie）曾接受《01女生》訪問指，精製碳水化合物很多時會影響到身體內的炎症，容易致肥，建議減少食用精製碳水化合物，但當減少攝取碳水化合物與澱粉質，則需多進食肉類、奶類、豆類等蛋白質食物補充。



另外，遇上「口痕」情況，可選擇食用含高蛋白質的乳製品，如牛奶、乳酪等，富飽腹感又低卡，或進食糖分較低的水果，補充纖維與營養。▼▼▼點擊看梁芷珮6大Keep Fit心得，午餐照食「叉燒飯」、晚餐6時吃飯後1招好湊效？▼▼▼

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牛仔褸正好適合現時秋風起的天氣，如張曦雯一樣在內穿上一件吊帶背心，不經意露出一邊肩膊，都能打造小性感穿搭。＝＝＞高海寧、張曦雯、陳瀅船P造型搶鏡 小性感外套 西裝褸心機之選?

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