28歲内地女星迪麗熱巴曾有「新疆第一美」的美譽。充滿仙氣的迪麗熱巴因超高顔值，加上她爽朗直率性格，一直俘虜大批粉絲。然而，近日迪麗熱巴在最新影片中換上新髮型卻負評如潮，女神被指崩壞了?！

迪麗熱巴現年28歲因擁出眾外表人氣一直極高。（dilrabaxx63@IG）

迪麗熱巴新髮型超驚嚇 顔值被指直線下降？

28歲内地人氣花旦迪麗熱巴擁有如洋娃娃般精緻的五官，加上玲瓏有致的身材，在内地穩坐女神寶座。然而近日迪麗熱巴在一段短片中亮相，她換了一個新髮型，變成又直又黑的齊瀏海造型，臉部顯得十分消瘦且狹長，網友紛紛驚呼：「認不出來是誰了！」、「這是誰？迪麗熱巴？」僵硬的髮型讓迪麗熱巴的高顔值大打折扣，早前迪麗熱巴出席晚會時，已經有眼尖的網友發現她雙頰凹陷，感覺蒼老了不少，似乎是因為工作行程過於繁忙，迪麗熱巴消瘦無神的模樣與過去的仙氣造型相差甚遠。

迪麗熱巴剪錯髮型惹來負評如潮？（迪麗熱巴@微博）

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女星失手髮型毀顔值 一剪「瀏海」即出事?

許多女星即使擁有花容月貌，但一選錯髮型，一剪錯「瀏海」整個人都會大為失色，崩壞造型讓人不忍直視……每個人都有不同的氣質和風格，面型也各有不同，嘗試新髮型時必須「三思而後行」，否則一失手，便會讓顔值及氣質大打折扣，即使女明星們擁有花容月貌，但是「瀏海」髮型卻不是人人能駕馭，成為難以抹走的黑歷史……

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維持瀏海蓬鬆的4個實用方法

迪麗熱巴、楊冪、李嘉欣也是一剪瀏海就「出事」，除了瀏海不可亂剪，打理瀏海也是一門學問。短瀏海的女生大多都受過瀏海出油或扁塌的問題困擾，外出一整天或者濕熱的天氣，瀏海很容易就會變得油膩成為「八爪魚觸鬚」，影響外表美觀。出門在外想要讓頭髮在短時間內恢復蓬鬆及空氣感，用以下這些法寶就能拯救變形瀏海！

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