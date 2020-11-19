韓國「美妝教主」Pony早前就在小紅書向大家分享了她的獨家抗皺紋按摩手法，立即引起了瘋傳。每天只要花5分鐘的時間，就可以預防臉部各種皺紋和下垂的狀況出現。一條皺紋老十年，皺紋真的是讓女人顯老的最大元兇，因此就要趁皺紋還未出現的時候開始「動手」！

韓國美妝教主Pony的化妝技巧是公認的好，她的護膚實力跟化妝一樣出名厲害！(ponysmakeup@IG)

皺紋會何時出現?

女生在25歲以後皮膚的膠原蛋白每年會以6%的速度逐漸流失，而且隨著年齡的增長，臉部皮膚也會因失去支撐和彈性，出現鬆弛下垂的症狀，皺紋和老化的問題就會隨之而出現，因此如果不好好保養的話，外表看上去就會比實際年齡更老，鬆弛、下垂和面上的紋路也是很多女生的顯老原因。抗皺紋並不是30+或者40+女士的功課，20歲的女士也應該及早預防皺紋的出現，防患未然。

韓國美妝教主Pony瘦臉操除了可預防皺紋，亦可改善蘋果肌下垂。(ponysmakeup@IG)

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靜態皺紋和動態皺紋的分別

其實皺紋可分為靜態和動態兩種類型，動態皺紋是由面部表情肌肉過度收縮引起，例如眼角魚尾紋、眉心皺眉紋和額頭抬頭紋等等，而靜態性皺紋則屬於年齡增長引起的老化跡象，一般最早出現在眼周，因此除了年齡會導致皺紋的出現之外，其實還有很多外在的環境和錯誤的行為會導致皺紋的衍生，看看自己有沒有踩到以下的地雷吧！

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