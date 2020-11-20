【萬千星輝2020】TVB年度盛事《萬千星輝賀台慶2020》昨晚（19日）舉行，汪明荃、鄭裕玲（Do姐）、陳貝兒、麥美恩與何依婷等作司儀。Do姐更在台慶當晚在IG上貼上化妝前後的司儀合照，標記「食變形丸前」，哪女星妝前素顏難以辨認？

何依婷素顏被公開 平凡似路人？

2017年港姐亞軍何依婷（Regina）現年26歳，自卸任以來就工作不斷，《機場特警》中飾演「港女網紅」李至安廣為人認識，今年何依婷更在《萬千星輝賀台慶2020》中，夥拍重量級人馬，擔任大會司儀，表現淡定，前途無限。但Do姐昨日分享的「食變身丸前／後」相片，她竟然平凡得難以辨認？

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李佳芯、高海寧素顏無差別？誰妝前更漂亮？

黃子華有一金句：「如果你妝我還認得你，那叫化妝；如果你卸妝後我不認得你，那就叫喬裝！」不過，也有些女星們，卸妝後樣貌分別不大，甚至更添氣質。

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TVB素顏最驚喜女星：賴慰玲 生B後比化妝更美？

賴慰玲就不時分享生活日常照片，多以素顏上陣，最為人讚嘆的是在她生下寶寶後，在醫院拍的照片，生育後的她一樣神采飛揚！

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