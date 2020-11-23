青瓜減肥｜周揚青減44磅　日女星3周腰瘦3吋　營養師：不只減脂

減肥要選對方法，更要配合有效減脂的減肥食物，才令減肥事半功倍，周楊青都有用的青瓜正是其中一種集多功能的減肥食物。連日本米芝蓮廚師都推薦，還有蕎麥籽，他們親試平均1個月減了5kg，也找來藝人一同實測， 到底為何這些食材可以幫助減肥？營養師又有何看法？還有哪些減肥食物？

日本米芝蓮廚師野崎洋光靠青瓜減肥，成功2個月瘦11KG。（Charles Deluvio／unsplash）

日本米芝蓮廚師分享兩大減肥食物 平均1個月減了5kg

日本節目《得する人、損する人》曾請來兩位日本米芝蓮廚師野崎洋光和橋本幹各自分享減肥的方法。

野崎洋光因店務繁忙，食飯時間短、又食無定時，每次食飯都是大啖大啖倒進口，加上作為廚師的經常要試食，體重愈來愈重，高峰時期曾重達68kg；後來，他決定以青瓜減肥，他指只需在餐前吃1條青瓜，成功2個月減至57kg，一共11kg；節目也請來藝人福田明日香實測3星期，結果在沒有節食和運動下，體重下降了2.5kg，腰圍亦減了9.5cm。

▼▼▼不單是廚師野崎洋光用青瓜減肥，羅志祥前女友周揚青也曾分享自創3天青瓜餐單，按圖看看不同人士的成果▼▼▼

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青瓜減肥法 營養師：等於每天減少500卡攝取

節目中請來專家解釋，指青瓜含有非常豐富的磷脂酶脂可有助減肥，01女生便向澳洲註冊營養師陳曼婷（Ariel）查詢：「青瓜的减肥作用與磷脂酶關係不大，人體中的磷脂主要是細胞壁的構成物，而非一般體內脂肪。」

陳曼婷指青瓜能有助減肥是卡路里低，每碗只有15卡，水分含量高達96%，當中含有的果膠，能預防便秘，並清除宿便；葫蘆素則可抑壓脂肪組織生成，及降低食慾；高鉀質，亦有助去水腫：「胃部空間有限，1200-1600毫升的食物便有飽腹感，等於1份「碟頭飯」配1杯飲料的份量。如果飯前先進食1條約300克的青瓜便佔據約1/3的胃容量，自然其他食物攝取量便相應減少。以女士1500卡餐單來說，已經等於減少500卡路里攝取，足夠每周減1kg。」

未經去殼的原粒蕎麥籽纖維成份高，加入飲食中能夠幫助減重。（《得する人、損する人》擷圖）

蕎麥籽纖維高助減重 可拌入米飯、粥或沙律食用

另一位廚師橋本幹則推薦飯前1杯蕎麥籽，在沒有運動和改變飲食習慣下，1個月減去9kg，陳曼婷指：「原粒蕎麥籽未經去殼纖維成分高，加入飲食中能夠幫助減重，同時富含維生素B2，B3和B5以及錳，鎂，磷和鋅等礦物質；低升糖指數，進食後不會導致血糖急速上落，因此飽腹感更強。」

▼▼▼看看廚師橋本幹如何吃蕎麥籽，營養師陳曼婷（Ariel）又有甚麼推薦食法▼▼▼

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▼▼▼除了青瓜、蕎麥籽，營養師陳曼婷（Ariel）推薦甚麼幫助減肥食物▼▼▼

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▼▼▼同場加映：台灣健身Youtuber Mayfit公開她私藏的一周去水腫飲食與運動秘技，按圖即（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：點擊看Google「2020年10大最高搜索量的減肥方法」，營養師陳曼婷（Ariel）給哪個方法？（延伸閱讀）▼▼▼