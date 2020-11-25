多合一保濕霜（All in One Gel）包含化妝水、乳液、美容液、面霜和面膜5種功能，只需簡單一步便能完成保濕修護，是最適合忙碌女生的保養法。日本美容雜誌《LDK the Beauty》早前為市面上受歡迎的11款多合一保濕霜進行實測，就其保濕度、成分與用後感3方面作出評分，多款開架品牌成績媲美專櫃級產品。

多合一保濕霜於日本非常流行，是當地女生沒有時間護膚時的救星。(IG@innisfreeofficial)

多合一保濕霜的實測方式

多合一保濕霜於日本非常流行，是當地女生沒有時間護膚時的救星。《LDK the Beauty》從多方面實測，檢視各款多合一保濕霜是否擁有足夠能力修護肌膚。測試團隊透過測量使用多合一保濕霜後6小時的肌膚含水量，測試出產品的保濕度。而皮膚科醫生則就產品中是否添加有效的美容成分與刺激性成分作出評分，最後就產品的香味、質地與黏度來評價整體的使用感。

▼▼▼按圖看《LDK the Beauty》為11款多合一保濕霜的實測結果，5款百元開架品牌奪得A級評分▼▼▼

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保濕小秘訣：多合一保濕霜厚敷當睡眠面膜

遇上肌膚粗糙的問題時，可把多合一保濕霜當成睡眠面膜厚敷過夜，以看不到肌膚原色的厚度為標準，把握睡眠時間為肌膚補水。若你不喜歡那種黏笠的感覺，可於厚敷30分鐘後以紙巾印走多餘面霜，同樣可發揮保濕功效。

同場加映

▼▼▼卸妝水是女生的日常必需品，日本美容雜誌《LDK the Beauty》早前為市面上受歡迎的12款卸妝水進行實測，結果令人意外（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：護膚油是入秋好物，解決肌膚乾燥繃緊、改善膚質，補水同時補油，才能真正為肌膚鎖住水份。參考＠cosme人氣護膚油20位榜單，入手好用的護膚油吧﹗(延伸閱讀)▼▼▼