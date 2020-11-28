減肥｜傅穎3個月減6kg棄白烚食物　紅米是關鍵？餐單獲營養師支持

傅穎（Theresa）最近減肥成功，於3個月內減掉6kg，減肥後身型更有線條，練出結實腹肌。她認為與其靠穿搭技巧修飾身型，不如決心修身，減肥後她更有自信，完美的馬甲線令女生羨慕不已。

傅穎Theresa北上發展後，曾因經常吃外賣致發胖，3個月回復窈窕身形。（IG@theresafu.ww）

Theresa自2013年起開始往內地發展，最近回歸香港市場，於ViuTV劇集《熟女強人》中以中性形象驚喜登場。她於劇集中飾演一名同性戀者，因而特地為此瘦身，她表示自己於北京生活時每天吃外賣，導致體重上升，接到劇本後便展開減肥計劃。她主要以控制飲食與勤做運動來減磅，亦不時於IG上分享減肥餐單，值得女生參考。

傅穎Theresa於3個月內從52kg，減至45.9kg。（IG@theresafu.ww）

培養飲水的健康習慣

Theresa相信飲水是有效減肥的關鍵，更為此購買了800ml的新水杯，確保自己每天也能攝取足夠水份。她分享成年人每日需要飲用2000至3000毫升水份，有效加速新陳代謝。飲水好處多，除了為身體有效排毒，更是為肌膚補水的直接方法。不過，要注意飲水過量會稀釋血液中的鈉含量，令健康出現問題。

Theresa相信飲水是有效減肥的關鍵，更為此購買了800ml的新水杯。（IG@theresafu.ww）

實質上每個人每日所需的水分也不同，註冊營養師楊蒨珩Stephanie分享了一條成人一天喝水量的計算公式，只要把體重（公斤）x 35（毫升）計算，便可得出自己每日建議飲用量。例如體重55公斤的女生，每天的喝水量便是1,925毫升。

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減肥不戒澱粉質 紅米比白米更有營養

Theresa並不像其他女星會節食，她自言有時一天會吃上4到5餐，而且每一餐都吃得非常飽，經計算每天攝取超過3000卡路里。為了能更有效減肥，她決定按照健身教練的餐單以控制飲食，但堅持了一個星期便因水煮食物太難食而放棄。後來她根據教練的指示自己設計餐單，更不時於IG上大方分享。

Theresa於減肥期間並沒有戒澱粉質。（IG@theresafu.ww）

她於減肥期間並沒有戒澱粉質，早餐通常是麥皮配雞蛋、午餐和晚餐都是多以魚、蝦仁和蔬菜，配上紅米飯為主。她亦會飲用Smoothie補充營養，加入牛油果、香蕉、杏仁醬等的Smoothie含有好脂肪，有效增加飽足感。註冊營養師楊蒨珩Stephanie分享，牛油果、三文象等含有不飽和脂肪（屬好脂肪）的食物有助減肥，同時保護腦部、內臟與皮膚健康。

營養師楊蒨珩Stephanie續指，吃飯減肥有效促進身體的新陳代謝，是理想的長期飲食方法，而紅米與五榖米則比白米更有營養。自從開始研究健康飲食後，Theresa學懂甚麼食物對身體好；為了健康又應戒哪些食物。她認為戒澱粉質會令人無精神，相反，攝取適量的澱粉質與蛋白質，既能應付體力所需，又能健康減肥。

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+ 2 + 2 + 2

成功減肥的關鍵是控制飲食 運動只是輔助性質

除了控制飲食外，Theresa亦選擇跟隨健身教練，透過運動減脂。（IG@theresafu.ww）

除了控制飲食外，Theresa亦選擇跟隨健身教練，透過運動減脂。最初減肥時，她一星期會到健身室4次。她強調成功減肥的關鍵仍是靠控制飲食，運動只是輔助性質。持續運動有助收緊線條，如今Theresa的體重維持47kg，腰圍25吋，顯而易見的馬甲線是她努力修身的成果。雖然她已清減不少，但還未達到理想狀態，她希望能增加肌肉，令全身線條更結實。

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+ 10 + 10 + 10

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