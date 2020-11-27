聖誕禮物2020限量美妝　編輯選$500/$1000以下必買清單(持續更新)

聖誕節2020將至，各款聖誕限量美妝紛紛出爐，誓必成為令閨密摯愛心動的聖誕禮物，01女生編輯部嚴選數百至千元限量美妝推介，無論你的禮物預算是$500、$1000以下，或上千元，都有心水之選。對於男生而言，這絕對是「女朋友收到不生氣」禮物清單。

別以為$500選擇有限，在專櫃品牌中，足以買到一份相當得體的禮物，如一套眼妝、眉妝或基本護理套裝，亦可買到品牌的經典系列，甚至一線品牌的特別版，重點是，你是否懂得揀﹗

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想份禮物更貼心、專屬及全面，花多百元便擁有﹗在香水瓶皮套上刻上對方的名字，或心思句字；節慶Staycation時送上輕便而整全的護膚套裝，或泡泡浴，這份心意千金難買。

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要令眼球及使用體驗都有震撼的感覺，以下上千元的禮物絕不令你失望，從造型或內涵，都相當吸引的美妝套裝。

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