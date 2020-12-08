聖誕禮物| Crabtree & Evelyn限定護膚優惠低至65折+送人氣護手霜

距離聖誕節只有半個月，尚未準備聖誕禮物的你，記得抓緊Crabtree & Evelyn的十二月last minute優惠，用激抵優惠入手護膚和護手霜套裝，無論是用來派對交換禮物，送給家人朋友，抑或自用都是一流的選擇！

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Crabtree & Evelyn三週驚喜優惠

一講起護手霜，大家都會想到Crabtree & Evelyn經典香氛護手霜系列，畢竟它滋潤不黏膩，香氣自然，送禮非常得體！12月7至8日Crabtree & Evelyn舉行快閃優惠：所有產品可享8折優惠，更可以7折優惠價HK$504選購經典香氣護手霜禮盒 (原價HK$720)，限量300件，快把握機會入貨！

除此以外，Crabtree & Evelyn更一連三週推出十二月last minute優惠，加上12月1日至19日期間，購買產品滿指定金額即送人氣護手霜，價值高達HK$240，小資女快記下優惠詳情，看準心水產品再用至抵價入手。

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/12/08）

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