【聖誕約會化妝貼士】唇膏向來是女生的「必需品」，許多人的化妝袋裡常備多達四五支唇膏。塗上唇膏化好唇妝本是為美麗加分，但很多時候卻是「牙齒上沾到唇膏」而慒然不知。聖誕約會時，若出現這種尷尬狀況，絕對會讓形象大扣分！

唇膏沾到牙齒就算是女神也會形象大扣分！？（ponysmakeup@IG）

「牙齒沾唇膏」超尷尬 女星也頻頻中招?

愛美是女生的天性！而唇膏就是能讓女生變得自信有氣色，披荊斬棘的「利器」。雖然烈焰紅唇是讓妝容加分的重要一環，但若稍不小心，唇膏很容易沾到牙齒，結果一咧開嘴，雪白的牙齒出現一抹紅，十分尷尬嚇人。就連Angelababy、蔡依林、范冰冰等女明星也難逃唇膏沾上牙齒的命運，變成慘不忍睹的妝容車禍現場……

Angelababy也是唇膏沾牙齒的「常客」，女神形象幻滅！（angelababy@微博）

▼▼▼【Angelababy、范冰冰一張開嘴成「血盆大口」，十分嚇人！】▼▼▼

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避免唇膏沾到牙齒的小妙招

顯色度高的唇膏沾到牙齒尤為明顯，到發現時才處理，情況也頗為尷尬。不想在派對上，要偷偷用舌頭或紙巾擦掉牙齒上的唇膏了，讓「血盆大口」尷尬事件在自己身上重演，快來學習避免牙齒沾到唇膏的小妙招，簡單幾個步驟就能避免困擾！

▼▼▼【聖誕派對美妝必學，避免「唇膏沾牙齒」的妙招！】▼▼▼

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