早前@cosme香港隆重發布了首屆「@cosme香港美妝大賞」，當中有些獲獎的冠軍產品，原來同時也曾經登上過「@cosme日本美妝大賞」，成為港日兩地雙冠王，足見這些產品的優秀程度！

同時奪得@COSME香港、日本美妝大賞的雙料冠軍名單公開！（excelmake@IG）

在「@cosme香港美妝大賞」各大美妝部門中獲得第一名的產品，都是經由廣大用戶的真實評價而評選出來，這些口碑絕佳的美妝護膚好物不但受到香港用戶的喜愛，在日本也是好評如潮，許多都同時獲得@cosme日本部門賞、殿堂賞的獎項，成為香港、日本兩地「美妝大賞」的雙料冠軍，這樣的好物又怎麼可以錯過呢？

▼▼▼【「香港、日本@cosme美妝大賞」8大雙料冠軍名單公開！】▼▼▼

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日本品牌不再佔優 香港女生更愛歐美和韓國護膚品

香港的美妝市場一向百花齊放，各國美妝品牌包羅萬有，讓消費者可以隨自己的喜好選擇，綜觀首屆的「@cosme香港美妝大賞」，可以看出日系品牌不再是一花獨秀，歐美、韓系美妝品和日系品牌的受歡迎程度皆不相伯仲。尤其是在護膚種類中，香港女生更偏愛歐美及韓系品牌，在精華液和護膚油方面都是歐美和韓國品牌取得前3名，而在彩妝方面，則偏好日系美妝。

▼▼▼【「2020年度@cosme香港大賞」精華液、護膚油最强3甲】▼▼▼

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歐美品牌粉底最得香港女生歡心

不過在底妝方面，歐美品牌依然最受香港女生的歡心，大部分的歐美品牌底妝色號選擇比起日系品牌更多更全面，即使不同膚色的女生都可以選到最適合自己的色號。另外歐美品牌的底妝產品在妝感方面更偏向霧面和絲滑妝感，在控油方面的效果更加出色，也更適合香港的氣候使用。

▼▼▼【「2020年度@cosme香港大賞」粉底部門獲獎產品】▼▼▼

▼▼▼【同場加映：@Cosme香港2020年美妝大賞 民選最強10大出爐 潔膚水奪冠防敏滋潤==>「@Cosme香港2020年度美妝綜合大賞」最强10大】▼▼▼

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▼▼▼【同場加映：@Cosme香港2020年美妝大賞 民選最強10大出爐 潔膚水奪冠防敏滋潤==>「@Cosme香港2020年度美妝部門賞」，各類好評護膚品頭3甲排行公開！】▼▼▼

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