藥妝推介｜2020日本藥妝必買Top10！$80有找潔顏產品清爽多功能

今年2020日本藥妝必買到底有那些？人氣保養TOP10揭曉！櫻花妹最愛洗面乳原來是它！

按圖看2020年10大必買日本藥妝▼▼▼

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Top10：ATORREGEPURE 肌底營養液，HKD150

儂編認識了這麼多營養液，第一次遇見它還是感到驚喜！在日本有著平價神仙水的Atorregepure肌底營養液，也是許多在地女生日常回購商品之一～除了含有多種高效保濕成分，以及溫和好吸收的保濕配方，那剛剛好的潤澤度更適合潮濕且容易引發敏感的氣候使用呢！

Top9：肌研極潤泡沫潔面乳，HKD89

面乳真的買不膩！尤其是超紓壓的慕絲泡泡型潔顏產品更是儂編每天下班後的一大享受～肌研的保濕力總是令人安心，而這款宛如蛋白霜豐盈有彈性的綿密泡泡洗顏，不只清潔力足夠，使用起來還很清爽、不乾澀！滿滿的玻尿酸成分在清潔時注入，那感受真的會讓人上癮。

Top8：CUREL 深層控油保濕啫喱 ，HKD180

香港溼氣重，冬冷夏熱的氣候裡，最容易遇上肌膚敏感、出油旺盛的問題！而最懂敏肌膚的Curel，便針對出油痘痘肌，打造這款Curel深層控油保濕啫喱！無油的清爽配方，吸收力快，不殘留黏膩，四季有它就萬事ＯK！

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Top7：曼秀雷敦輕透水感防曬噴霧 ，HKD98.9

誰也是防曬噴霧的愛好者呢？防曬噴霧輕巧方便且補妝快速的特性，在這幾年間大受歡迎，不過它那些許刺激的沁涼感與成分，難免會讓人有些擔心！而這款站上前十名的曼秀雷敦輕透水感防曬噴霧主打的就是無香料、色素添加，使用起來更無負擔，還帶有些許涼感可降低膚溫，是夏天的好夥伴呢！

Top6：CUREL 深層控油保濕泡沫潔面乳 ，HKD150

不得不說，港日兩地女生真的很愛洗臉！光是洗臉品項就有近百種選擇！但這麼多洗卸產品哪一款最實用不踩雷呢？敏弱肌專家Curel，就針對容易出油、且有痘痘、粉刺等問題的混和油性肌膚，推出這款油亮問題肌潔顏泡沫！觸感更輕盈、深層清潔力更強，只要藉著泡泡的綿密分子輕柔按摩搓揉，就能將毛孔中的油光、皮脂通通洗淨！強效清潔卻不乾澀，超適合香港女生呢！

Top5：Cotton Labo Fuwa-Pyua天使化妝棉80入 ，NT$85（約HKD23)

化妝棉是每天的消耗品，但你知道日本女生最愛買的是哪一款嗎？這款從日本原裝進口的Cotton Labo Fuwa-Pyua天使化妝棉，在日本代購、美妝版上也有高度討論度！採用日本高品質棉花作為成分核心，處染細緻柔軟不刮膚，重點是它的大容量包裝，真的太得儂編心啦！

Top4：PIP-睡前3效卸妝清潔布20入 ，NT$120（約HKD33)

不說儂編也知道，肯定有半數以上的女人，回家後懶惰卸妝，二三十年來都是依賴卸妝巾而生！卸妝巾方便且清潔力強，是許多女性的愛用品，但能兼具保養的卸妝巾你看過嗎？這款登上前五名的PIP-睡前3效卸妝清潔布，不光是有卸妝清潔成分，更含有滿滿的玻尿酸、膠原蛋白及蘆薈精華，清潔同時保濕、潤膚，達到卸妝．清潔洗臉．保濕的三重效果，根本是懶人救星！

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Top3：NARIS UP男爵毛孔潔淨黑面膜 ，NT$247（約HKD68)

難纏的黑頭粉刺真讓人苦惱，到底哪個產品能終結草莓鼻呢？答案就是它！榮登日藥本舖第三名暢銷保養品的NARISUP男爵毛孔潔淨黑面膜，俏皮的卡通包裝第一眼就超討喜，再加上那好塗抹的泥膠狀質地，讓你能自由控制妙鼻貼的厚度！一撕下來看到滿滿白點被拔起真的太療癒啦！

Top2：THERAPIND魔唇護唇膏(清爽)，NT$130（約HKD35)

等了這麼久終於看到護唇膏入榜了！護唇膏品項不意外奪下第二名，不過得獎的不是常見經典款，而是這個超夢幻THERAPIND魔唇護唇膏！水藍色的精緻造型超吸睛，再加上高濃度植物精華，保濕力、潤澤力瞬間飆升！尤其在夜間厚敷使用效果會更好喔！

Top1：肌研卵肌去角質煥膚潔面乳，HKD79

猜到第一名是誰了嗎？香港女生愛洗臉，潔顏產品當然得兼具多功能！這款來自肌研卵肌去角質煥膚潔面乳，不光只是清潔產品而已，還能替你去角質、去黑頭！鬆軟的泡沫搓揉上臉，滑順的手感讓清潔不再有緊繃感，也是儂編的洗面乳私房愛用清單之一呢！

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